億級投資人怎麼看全球股災？高科技股超漲超跌 靠1操作原則

摘要 雖然全球股市崩跌，但投資人應保持冷靜。目前科技股仍有股價整理的空間，可留意抗跌或逆勢走強的股票，並採取「跌越多買越多」的操作原則。

投資市場情勢轉變，原本瀰漫的樂觀戛然而止，轉而變得悲觀保守。投資人的操作又進入半信半疑、逐漸接受、小試身手、大膽搶進、瘋狂追價、高檔滿手持股、股市崩落、認賠停損、極度悲觀、滿手現金的循環，這樣的情景是否相似？

上述情況時常上演，這也是為什麼股市贏家總是少數。所以現在該如何看待全球股災呢？

高科技股的跌幅已不少，但再回顧先前的漲勢，仍有許多整理空間。不過，因為市場上的資金也很龐大，轉移速度很快，這種排擠效應很容易造成投資標的價格超漲或超跌。因此應該保持平靜心看待。

至於美國聯準會（FED）降息已經是肯定的事情，市場開始擔憂美國經濟是否陷入衰退，悲觀的氣氛似乎開始蔓延，也意味著短期修正的底部也不遠了，投資人不需太過悲觀。

既然如此，持股就該汰弱留強，保有現金，以便能在低檔時，承接你想買但嫌價格太貴的股票。可採取「跌越多買越多」的金字塔操作方式來因應，反之則是「越漲賣越多」的倒金字塔方式。

另外，多留意這段股市下行期間，哪些股票特別抗跌或逆勢走強，或許可視為防禦型標的或潛力股。目前可先看台積電及美國7大科技龍頭股的表現為觀察指標。

至於大部位ETF的配置，助漲助跌股價的情況已經出現，投資人應當警惕一窩蜂的後遺症。

《原文億級投資人怎麼看全球股災？不用太悲觀，記住6個字》

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