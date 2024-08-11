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股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

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股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日天天三溫暖，投資人被大盤來回洗到頭暈。圖／聯合報系資料照片
台股近日天天三溫暖，投資人被大盤來回洗到頭暈。圖／聯合報系資料照片

台股日前爆發史上最慘股災，斷頭式暴跌1,807點，而「護國神山」台積電9日以934元收盤，率先大盤回到季線之上，外界也緊盯台積電7月營收創高，是否能成功帶動明（12）日台股走勢。值得注意的是，有網友表示自己緊抱台積持股，五年暴賺2千萬，也讓鄉民們感嘆，他能不被這波股災震掉，真的厲害。

該名網友在PTT發文指出，他從2019年底開始投入股市以來，幾乎只操作台積電一檔，而且比較大幅度的進出，也只有兩次。第一次是2019年底投入，經歷疫情和寬鬆時代，後來在2021年初賣出；第二次是大約2021年底、2022年初投入，因為預測股價會回檔，用微笑曲線方式分批買入，考量台積電潛在發展優勢，暫無賣出計畫。

原PO在9日也公開他的最新報酬，可以看到帳面獲利約為2,006萬元，總投入成本約2,177萬元，平均每張成本約48.3萬元，未實現報酬率達92.13％，相當驚人，「目前整體持倉來到45張，接下來就努力工作存錢，再找好的時機繼續加碼，短期目標一樣是湊滿50張」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「方向正確，買一堆雜七雜八的股票不如買GG（台積電）」、「長投一隻金雞，沒開槓桿都賺爛」、「讚，祝你早日50張」、「主力日常」、「近期這麼震，抱得住很強」。

PTT 台積電 台股 報酬率

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