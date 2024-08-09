這波會V轉？他花6萬鎂買QQQ 網讚：抓到最低點

台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後又下挫。PTT網友表示，他以850元買進台積電，睡醒發現下跌到815元，午後又以6萬美元買進QQQ，他表示「買在相對低就好了」。其他人看好他的做法，紛紛留言「會贏，直接抓到這波最低點」。

台股8日以21,047.16點開低，一度重回兩萬一千點，但仍收在20,870.1點，下跌425.18點，跌幅2%，成交量4,045.01億元，三大法人賣超503.73億元。

一名網友在PTT發文表示，「這波會直接v轉」，他在崩盤一早以850元買進台積電，睡醒收盤下跌至815元，午後他又以6萬美元買進QQQ，他無奈表示，「沒差，買在相對低就好了，現在股市要直接拉到11月川普當選為止，我川威武」。

其他人留言「會贏喔」、「期望創歷史新高，漲到3萬點就好」、「台積電落後大盤」、「會贏，直接抓到這波最低點」、「低調，我倉還沒建滿」、「你贏定了，今天把空軍關起來打，連櫃買都翻紅」、「川普當選，針對台積機率很大吧，到時你要怎麼選」。

還有人留言「根本不用怕，hold到年底選完再說」、「多軍一起衝，讓台股再次偉大」、「這麼穩應該買正二」、「恭喜財富自由，年底3萬點，明年5萬點」、「看來還沒跌夠」、「講出來就再殺一波」、「上三萬靠你了」、「猜v機率最低，先死魚盤數週最高，崩盤次之」。