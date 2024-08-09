快訊

以色列同意恢復加薩停火談判！CNN：伊朗考慮取消報復行動

便秘好朋友不是早餐店奶茶 專家揭幫助排便第一名的飲料是它

圖文開箱／Xperia 1 VI變街頭攝影家！夜拍單眼級體驗 遠拍橋上動態全都露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這波會V轉？他花6萬鎂買QQQ 網讚：抓到最低點

聯合新聞網／ 綜合報導
近期股市震盪幅度大。圖／聯合報系資料照片
近期股市震盪幅度大。圖／聯合報系資料照片

台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後又下挫。PTT網友表示，他以850元買進台積電，睡醒發現下跌到815元，午後又以6萬美元買進QQQ，他表示「買在相對低就好了」。其他人看好他的做法，紛紛留言「會贏，直接抓到這波最低點」。

台股8日以21,047.16點開低，一度重回兩萬一千點，但仍收在20,870.1點，下跌425.18點，跌幅2%，成交量4,045.01億元，三大法人賣超503.73億元。

一名網友在PTT發文表示，「這波會直接v轉」，他在崩盤一早以850元買進台積電，睡醒收盤下跌至815元，午後他又以6萬美元買進QQQ，他無奈表示，「沒差，買在相對低就好了，現在股市要直接拉到11月川普當選為止，我川威武」。

其他人留言「會贏喔」、「期望創歷史新高，漲到3萬點就好」、「台積電落後大盤」、「會贏，直接抓到這波最低點」、「低調，我倉還沒建滿」、「你贏定了，今天把空軍關起來打，連櫃買都翻紅」、「川普當選，針對台積機率很大吧，到時你要怎麼選」。

還有人留言「根本不用怕，hold到年底選完再說」、「多軍一起衝，讓台股再次偉大」、「這麼穩應該買正二」、「恭喜財富自由，年底3萬點，明年5萬點」、「看來還沒跌夠」、「講出來就再殺一波」、「上三萬靠你了」、「猜v機率最低，先死魚盤數週最高，崩盤次之」。

PTT QQQ 台積電 台股 川普 財富

延伸閱讀

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

股市崩跌他看不懂「為跌而跌？」 網曝最大關鍵原因

大跌反讓00878受益人數創新高…規模超越0056！ 艾蜜莉：我也是其一貢獻錢的

00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

相關新聞

這波會V轉？他花6萬鎂買QQQ 網讚：抓到最低點

台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後又下挫。PTT網友表示，他以850元買進台積電，睡醒發現下跌到815元，午後又以6萬美元買進QQQ，他表示「買在相對低就好了」。其他人看好他的做法，紛紛留言「會贏，直接抓到這波最低點」。

股市崩跌他看不懂「為跌而跌？」 網曝最大關鍵原因

台股8日以20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超457.87億元最多。PTT網友討論「不太懂這波是在跌什麼？實質性的利空俄烏戰爭和加薩走廊，也沒有一次像這樣的跌法，感覺這次有點為跌而跌了」。其他人則認為「就是短線漲太多」。

預判股市「提前撿鑽石？」4字鐵則曝！網點名王者是他

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。PTT網友直呼「股市最難的就是預期漲跌，如何預判底部、提前撿鑽石？」其他人表示，只能低買高賣，並打趣點名「你以為你跟哲哲（指分析師郭哲榮）一樣來自未來？」

大跌怨跑太慢、飆漲嫌賺不夠多！ 狄驤：大行情雖未必一直出現但機會永遠在

不得不說，未來這種大行情必定會一直出現，每年都有個兩三次，所以機會永遠都在。

以前股市跌1、2百點膽顫心驚！ 菲女狼：指數大怒神後今殺400多卻習以為常

以前股票跌個一兩百點，都覺得膽顫心驚。

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

美國聯準會降息預期升溫，債市利多頻發。不過PTT網友卻哀嚎，美債再度崩跌，「難道又是只有債蛙受傷的世界嗎？」其他人則直言，單純是因為週一股市崩跌，美債反彈暴漲幅度過大，才會修正下跌。還有人笑稱「哲哲（指分析師郭哲榮）也太準了，賣完就崩了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。