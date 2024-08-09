股市崩跌他看不懂「為跌而跌？」 網曝最大關鍵原因

台股8日以20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超457.87億元最多。PTT網友討論「不太懂這波是在跌什麼？實質性的利空俄烏戰爭和加薩走廊，也沒有一次像這樣的跌法，感覺這次有點為跌而跌了」。其他人則認為「就是短線漲太多」。

台股8日大盤指數終場收在20,870.1點，下跌425.18點，跌幅2%，三大法人賣超503.73億元，外資賣超457.87億元，投信買超64.67億元，自營商賣超（合計）110.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.2億元，自營商（避險）賣超89.33億元。

一名網友在PTT發文表示，最近只要任何一間公司財測不如預期，就是大盤五百點以上的跌幅的理由，包括Google、美超微等，動不動就大跌500點以上，他好奇「有那麼嚴重嗎？Google是因為廣告收入低於預期，而且只有略微衰退，股市還是下跌，微軟雲端服務營收少於預期，股市也大崩，反觀俄烏戰爭、加薩走廊等議題也沒有大崩，近期就像是為跌而跌。

其他人留言「期望拉太高」、「複製2022 基本面不變，估值被調低啊」、「資本世界漲跌不用理由，不然怎麼割韭菜賺錢」、「那你懂這波在漲什麼嗎」、「都過這麼多天了還不知道，建議不要投資」、「美股漲太高，前幾個月本來就快死了，忽然一個AI續命，現在AI炒不動」、「就是短線漲太多」。

還有人說「怎麼上去怎麼下來」、「這問題你要問華西街他們在玩什麼」、「AI泡沫破裂」、「就炒高了有大戶想獲利了結，沒人接盤就會跌」、「找理由殺而已，之前高點往上沒肉了，先殺下來賺一波」、「就漲多了就是最大利空」、「漲多就是要獲利了結」。