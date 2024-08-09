快訊

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

當沖降稅再延長3年 網酸「賭場永續經營」：法規助割韭菜

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日天天三溫暖，投資人被大盤來回洗到頭暈。圖／聯合報系資料照片
台股近日天天三溫暖，投資人被大盤來回洗到頭暈。圖／聯合報系資料照片

財政部長莊翠雲7日受訪時指出，攸關股民的當沖降稅將延長3年。PTT網友討論，「當沖客可以強勢回歸，還沒上車的投資人也可以上車」，有人狠酸「法規協助大戶鎖盤控盤割韭菜賭場永續經營的概念」。

莊翠雲指出，對金管會所提出的當沖降稅減半延長5年，財政部作出繼續延長的決定，只是從5年縮短為延長3年。莊翠雲也細數，當沖降稅實施從106年4月開始之後至今，歷經2次延長共7年8個月，第一次延長是107年，第二次延長是從111年至今年底，各有不同原因，第一次降稅是為了提升成交量，第二次是穩定動能，降低投資人的臆測，第三次則是為了證券市場長遠發展。

她表示，金管會今年2月已提供財部明確的當沖降稅意見，包括必要性及合理性、滿足長短投資人需求、市場長遠發展、市場流動性等四大重點，另外也會建置風控機制，且也發現當沖投資者的違約情況並未高於非當沖投資者，財政部認同金管會所提的建議，只是延長時間，財政部決定先延3年至116年底，再適時調整。屆時當沖降稅延長將達10年8個月。

一名網友在PTT發文表示，「當沖客們可以強勢回歸，還沒上車的投資人也可以回歸了，大盤指數重返榮耀不遠了」。

其他人留言「哪次不延」、「沖到爽」、「原來當沖稅不是為了提高成交量」、「沖來沖去，政府最大贏家」、「政府賺沖仔的錢賺翻了，當然繼續延」、「鼓勵賭博，懲罰長期投資的概念」、「有錢賺當然延」、「直接永久啦，沖仔沖起來」、「莊家水錢抽到滿出來，當然繼續減半」。

還有人留言「乾脆零手續費，天天都有行情」、「反正沒造成社會秩序出問題，那當然繼續爽收稅啊」、「鼓勵炒短線」、「收稅太爽了，戒不掉」、「感謝當沖貴人造橋鋪路」、「明明說三年，三年之後又三年，差不多十年了，老闆！」、「韭菜散戶沖幾年就死光了是有多少貢獻稅收」。

PTT 投資人 莊翠雲 賭場 韭菜

延伸閱讀

公司債、美國公債ETF…該怎選？ 辣媽：「資本利得」又預期降息空間下會選它

00934股價跌！配息縮水剩0.14 達人「年化殖利率仍有8.4%」：數字還是高的嚇人

00915防禦能力跟00713不相上下…人氣差卻很大！ 存股哥曝股價對應殖利率表

00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

相關新聞

當沖降稅再延長3年 網酸「賭場永續經營」：法規助割韭菜

財政部長莊翠雲7日受訪時指出，攸關股民的當沖降稅將延長3年。PTT網友討論，「當沖客可以強勢回歸，還沒上車的投資人也可以上車」，有人狠酸「法規協助大戶鎖盤控盤割韭菜，賭場永續經營的概念」。

這波會V轉？他花6萬鎂買QQQ 網讚：抓到最低點

台股近期走勢如雲霄飛車，大漲2天後又下挫。PTT網友表示，他以850元買進台積電，睡醒發現下跌到815元，午後又以6萬美元買進QQQ，他表示「買在相對低就好了」。其他人看好他的做法，紛紛留言「會贏，直接抓到這波最低點」。

股市崩跌他看不懂「為跌而跌？」 網曝最大關鍵原因

台股8日以20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超457.87億元最多。PTT網友討論「不太懂這波是在跌什麼？實質性的利空俄烏戰爭和加薩走廊，也沒有一次像這樣的跌法，感覺這次有點為跌而跌了」。其他人則認為「就是短線漲太多」。

預判股市「提前撿鑽石？」4字鐵則曝！網點名王者是他

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。PTT網友直呼「股市最難的就是預期漲跌，如何預判底部、提前撿鑽石？」其他人表示，只能低買高賣，並打趣點名「你以為你跟哲哲（指分析師郭哲榮）一樣來自未來？」

大跌怨跑太慢、飆漲嫌賺不夠多！ 狄驤：大行情雖未必一直出現但機會永遠在

不得不說，未來這種大行情必定會一直出現，每年都有個兩三次，所以機會永遠都在。

以前股市跌1、2百點膽顫心驚！ 菲女狼：指數大怒神後今殺400多卻習以為常

以前股票跌個一兩百點，都覺得膽顫心驚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。