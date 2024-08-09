當沖降稅再延長3年 網酸「賭場永續經營」：法規助割韭菜

財政部長莊翠雲7日受訪時指出，攸關股民的當沖降稅將延長3年。PTT網友討論，「當沖客可以強勢回歸，還沒上車的投資人也可以上車」，有人狠酸「法規協助大戶鎖盤控盤割韭菜，賭場永續經營的概念」。

莊翠雲指出，對金管會所提出的當沖降稅減半延長5年，財政部作出繼續延長的決定，只是從5年縮短為延長3年。莊翠雲也細數，當沖降稅實施從106年4月開始之後至今，歷經2次延長共7年8個月，第一次延長是107年，第二次延長是從111年至今年底，各有不同原因，第一次降稅是為了提升成交量，第二次是穩定動能，降低投資人的臆測，第三次則是為了證券市場長遠發展。

她表示，金管會今年2月已提供財部明確的當沖降稅意見，包括必要性及合理性、滿足長短投資人需求、市場長遠發展、市場流動性等四大重點，另外也會建置風控機制，且也發現當沖投資者的違約情況並未高於非當沖投資者，財政部認同金管會所提的建議，只是延長時間，財政部決定先延3年至116年底，再適時調整。屆時當沖降稅延長將達10年8個月。

一名網友在PTT發文表示，「當沖客們可以強勢回歸，還沒上車的投資人也可以回歸了，大盤指數重返榮耀不遠了」。

其他人留言「哪次不延」、「沖到爽」、「原來當沖稅不是為了提高成交量」、「沖來沖去，政府最大贏家」、「政府賺沖仔的錢賺翻了，當然繼續延」、「鼓勵賭博，懲罰長期投資的概念」、「有錢賺當然延」、「直接永久啦，沖仔沖起來」、「莊家水錢抽到滿出來，當然繼續減半」。

還有人留言「乾脆零手續費，天天都有行情」、「反正沒造成社會秩序出問題，那當然繼續爽收稅啊」、「鼓勵炒短線」、「收稅太爽了，戒不掉」、「感謝當沖貴人造橋鋪路」、「明明說三年，三年之後又三年，差不多十年了，老闆！」、「韭菜散戶沖幾年就死光了是有多少貢獻稅收」。