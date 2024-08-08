大跌怨跑太慢、飆漲嫌賺不夠多！ 狄驤：大行情雖未必一直出現但機會永遠在

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。PTT網友直呼「股市最難的就是預期漲跌，如何預判底部、提前撿鑽石？」其他人表示，只能低買高賣，並打趣點名「你以為你跟哲哲（指分析師郭哲榮）一樣來自未來？」

2024-08-08 11:27