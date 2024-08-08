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大跌怨跑太慢、飆漲嫌賺不夠多！ 狄驤：大行情雖未必一直出現但機會永遠在

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

＊原文發文時間為8月7日

前幾天大跌，多數投資人的想法是走得不夠快。

這兩天反彈超過1500點，投資人的想法就變成賺得不夠多，對於賣飛感到可惜。

不得不說，未來這種大行情必定會一直出現，每年都有個兩三次，所以機會永遠都在。

重點是，奉勸投資朋友要先把持股調整到自己舒服的位置，像是減少槓桿，持有較多現股和現金，晚上睡個好覺，保重身體，才能用正確的心態面對市場。

否則，急著想賺錢又大開槓桿重押，往往只會得不償失。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

位置 投資人 槓桿 風險

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