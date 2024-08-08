快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

預判股市「提前撿鑽石？」4字鐵則曝！網點名王者是他

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點。台股示意圖／聯合報系資料照
台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點。台股示意圖／聯合報系資料照

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。PTT網友直呼「股市最難的就是預期漲跌，如何預判底部、提前撿鑽石？」其他人表示，只能低買高賣，並打趣點名「你以為你跟哲哲（指分析師郭哲榮）一樣來自未來？」

依證交所資訊，統計7日上市漲停家數達103家，另上櫃漲停家數為109家，共212家漲停，和5日跌停逾800家大相逕庭。其中千金股有四檔漲停板，分別為信驊（5274）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）和川湖（2059）。表現較為強勢的類股中，電機機械共20家漲停板，電腦周邊共26家漲停，營建股共11檔漲停。

一名網友在PTT發文表示，台股近日震盪幅度相當大，不少人在週一暴跌時加碼買進「撿鑽石」，但是沒有人能預測7日股市反彈大漲，相反的若是再度大跌，等於週一買進的投資人又會被套牢，他問，「股市最難的就是預期漲跌，到底該如何預判底部，提前撿到鑽石呢？」

其他人則留言「考試最難的是知道答案」、「打棒球最難的是預測球路」、「不要看盤」、「看盤中閒聊啊，昨天就說V轉」、「買低賣高，鬼指簡單」、「跌就買台積啊，漲就賣台積啊」、「你當主力的時候就能知道了」、「氣象局最難的是預測天氣」。

還有人說「如果有辦法完美預測，就不會有人賠錢了」、「要是能預測，就去玩重電啦，哪可能還在玩指數跟美債」、「多頭年代，跌到年線多恐怖，專業的一定這時候瘋狂買」、「低買高賣，輸贏各半，大道至簡，言盡於此」。

PTT 台股 大盤 鑽石

延伸閱讀

00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

美股昨日收黑...台股大盤今日續強？轉債避險1關鍵需注意：非投等要多準備

輝達為何是AI之王？作家提「護城河優勢」：主營硬體、毛利率媲美軟體公司

10年期美債谷底回升...降息改3碼？達人緊盯1數據：應該不會大幅降息

相關新聞

預判股市「提前撿鑽石？」4字鐵則曝！網點名王者是他

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。PTT網友直呼「股市最難的就是預期漲跌，如何預判底部、提前撿鑽石？」其他人表示，只能低買高賣，並打趣點名「你以為你跟哲哲（指分析師郭哲榮）一樣來自未來？」

大跌怨跑太慢、飆漲嫌賺不夠多！ 狄驤：大行情雖未必一直出現但機會永遠在

不得不說，未來這種大行情必定會一直出現，每年都有個兩三次，所以機會永遠都在。

以前股市跌1、2百點膽顫心驚！ 菲女狼：指數大怒神後今殺400多卻習以為常

以前股票跌個一兩百點，都覺得膽顫心驚。

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

美國聯準會降息預期升溫，債市利多頻發。不過PTT網友卻哀嚎，美債再度崩跌，「難道又是只有債蛙受傷的世界嗎？」其他人則直言，單純是因為週一股市崩跌，美債反彈暴漲幅度過大，才會修正下跌。還有人笑稱「哲哲（指分析師郭哲榮）也太準了，賣完就崩了」。

台股暴跌後暴漲！他嗨喊「2024是刷榜年」 網卻憂歷史重演

台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回兩萬一千點大關。統計今日上市漲停家數共103家，上櫃漲停家數共109家，一共212家。PTT網友嗨喊「2024年是刷榜年」，直呼「一下破產一下退休，人生好難」，有人擔心表示，「就說是複製1990年，大漲大跌，然後就崩了」。

郭智輝才稱股災 隔天秒改口讚台股基本面！網笑：連經濟部也煮麵

台股5日重挫，經濟部長郭智輝呼籲「要有準備，這是景氣循環的一部分」，甚至提及是全球股災現象；他一番言論遭外界抨擊，隔天改口自己非金管會主管，對股市業務不熟悉，不過台灣產業能量依然很強。PTT網友笑稱「連經濟部也開始煮麵」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。