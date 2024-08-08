預判股市「提前撿鑽石？」4字鐵則曝！網點名王者是他

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。PTT網友直呼「股市最難的就是預期漲跌，如何預判底部、提前撿鑽石？」其他人表示，只能低買高賣，並打趣點名「你以為你跟哲哲（指分析師郭哲榮）一樣來自未來？」

依證交所資訊，統計7日上市漲停家數達103家，另上櫃漲停家數為109家，共212家漲停，和5日跌停逾800家大相逕庭。其中千金股有四檔漲停板，分別為信驊（5274）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）和川湖（2059）。表現較為強勢的類股中，電機機械共20家漲停板，電腦周邊共26家漲停，營建股共11檔漲停。

一名網友在PTT發文表示，台股近日震盪幅度相當大，不少人在週一暴跌時加碼買進「撿鑽石」，但是沒有人能預測7日股市反彈大漲，相反的若是再度大跌，等於週一買進的投資人又會被套牢，他問，「股市最難的就是預期漲跌，到底該如何預判底部，提前撿到鑽石呢？」

其他人則留言「考試最難的是知道答案」、「打棒球最難的是預測球路」、「不要看盤」、「看盤中閒聊啊，昨天就說V轉」、「買低賣高，鬼指簡單」、「跌就買台積啊，漲就賣台積啊」、「你當主力的時候就能知道了」、「氣象局最難的是預測天氣」。

還有人說「如果有辦法完美預測，就不會有人賠錢了」、「要是能預測，就去玩重電啦，哪可能還在玩指數跟美債」、「多頭年代，跌到年線多恐怖，專業的一定這時候瘋狂買」、「低買高賣，輸贏各半，大道至簡，言盡於此」。