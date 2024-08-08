美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

美國聯準會降息預期升溫，債市利多頻發。不過PTT網友卻哀嚎，美債再度崩跌，「難道又是只有債蛙受傷的世界嗎？」其他人則直言，單純是因為週一股市崩跌，美債反彈暴漲幅度過大，才會修正下跌。還有人笑稱「哲哲（指分析師郭哲榮）也太準了，賣完就崩了」。

就業市場持續降溫、消費數據疲弱，使美國經濟衰退疑慮再起，市場預期美國聯準會今年降息幅度有望提升。股市避險情緒升溫，加上買盤卡位降息的債券獲利機會，使大量資金流向債市。

一名網友在PTT發文表示，「美債怎麼了？9月又預期不降息了嗎？」，他表示，美國最近公布失業率，確認觸發薩姆原則，美國經濟呈現衰退，再加上聯準會主委鮑爾釋放鴿派訊息，不排除九月降息，然而美債卻又崩跌，他不解說「現在九月大家又預期不降息了嗎？今天又是只有債蛙受傷的世界嗎？」

其他人留言「前天炒太高」、「前天大崩，美債跟神經病一樣噴上天」、「你要不要看這波已經漲多少了」、「小打小鬧，別大驚小怪」、「配一次息就回來是在崩幾點」、「融資退潮，資金又流進便宜股市」、「前幾天就是情緒性波動過度，跌回來就再加碼」、「擦鞋童都進來了」。

不少人點名跟郭哲榮有關，留言「對折賣了」、「因為被哲哲賺了」、「哲哲贏了」、「哲哲賣了，當然跌」、「哲哲預告在前」、「哲哲也太準了，賣完就崩了」、「哲哲笑死」。