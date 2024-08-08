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台股暴跌後暴漲！他嗨喊「2024是刷榜年」 網卻憂歷史重演

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回兩萬一千點大關。台股示意圖／聯合報系資料照
台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回兩萬一千點大關。台股示意圖／聯合報系資料照

台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回兩萬一千點大關。統計今日上市漲停家數共103家，上櫃漲停家數共109家，一共212家。PTT網友嗨喊「2024年是刷榜年」，直呼「一下破產一下退休，人生好難」，有人擔心表示，「就說是複製1990年，大漲大跌，然後就崩了」。

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。

一名網友在PTT發文表示，「2024年是刷榜年，隨台股點數越來越大，以後點數排行會一直刷新吧，以漲幅來說加權指數+3.87%，其實還沒有櫃買指數+5.23%兇猛」。

其他人留言「散戶一定大進場」、「台股世界強」、「暴漲總在暴跌後不久」、「明天再刷一次」、「大家都想賺快錢，誰要虧」、「連兩天大漲刷榜，穩到不行」、「擇時進出就怕錯過大跌之後的大漲」、「今年越來越有趣了，嘻嘻」、「有跟到這波的很爽耶」、「這個月是刷榜月嗎」。

也有人擔心表示「大漲大跌，末升段？」、「逃命當反彈，還不趕快逃」、「明天就要下去了，今天是給你跑的」、「就說是複製1990年，大漲大跌，然後就崩了」、「還真的是末升段欸」、「明天再刷一次，往哪就不好說了」。

台股 大盤 指數

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