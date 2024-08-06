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全球股災巴菲特遭怪罪元凶 股神為何大賣蘋果？3個背後思維有深意

快退休遇股災…母玩融資斷頭慘賠5百萬 急借50萬想凹單：不會一直跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股近兩個交易日崩跌近3千點，一名女網友在Dcard發文求助，媽媽玩融資遇股市大跌賠了4、5百萬，便找上自己商借50萬，保證會拿來當作買現股的本金「不會再投進融資」，更信誓旦旦地說道「不會一直跌」，讓她擔憂媽媽快退休了還這樣玩股票，也猶豫該不該借出這筆錢，掀起熱議。

原PO表示，由於薪水不高加上外宿難存錢，自己的存款只有先前住家裡存到的70幾萬，因此有先詢問對方能否將融資處理掉，媽媽卻回說這樣只能拿回1百多萬，也沒有透露自己投入了多少錢，讓她陷入猶豫，疑問這筆錢究竟該不該借出。

貼文一出，多數網友紛紛直呼「不妙」，「這感覺不妙了，融資斷頭現在還想要借錢投入，標準賭徒」、「看起來是妳媽維持率不夠要補錢了，但是又不停損想繼續凹」、「她全賣都還有本金回來，所以她只是想要更多錢操作，而不是有什麼急迫性」、「凹單補保證金1百億都不夠。這次躲過、下次繼續凹，總有一天被抬出去」。

不少過來人直言，媽媽想借錢卻不說實話，建議原PO不要借，「她不跟妳講全部情況，妳不能評估，就不借」、「不要借⋯我爸每次股災都賠，他都快80歲了，還執迷不悟，去年跟50歲的我借80萬，我馬上瞭解一下，他竟然被投資詐騙數百萬」。

對此，網友們則給出「情理兼具」的解方，認為原PO可部分或分次借出，自己留一點錢在身上備用，就別管媽媽有什麼用途，當作在能力範圍內幫媽媽一次，也不會壞了感情，並告知媽媽「只能這一次」，下次的話就沒辦法了。

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