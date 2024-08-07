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郭智輝才稱股災 隔天秒改口讚台股基本面！網笑：連經濟部也煮麵

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長郭智5日出席一場論壇，被問到如何看待全球股災，他表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」。中央社
經濟部長郭智5日出席一場論壇，被問到如何看待全球股災，他表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」。中央社

台股5日重挫，經濟部郭智輝呼籲「要有準備，這是景氣循環的一部分」，甚至提及是全球股災現象；他一番言論遭外界抨擊，隔天改口自己非金管會主管，對股市業務不熟悉，不過台灣產業能量依然很強。PTT網友笑稱「連經濟部也開始煮麵」。

台股6日以20,344.39點開高，開盤直接站回兩萬點，但一度下跌翻黑，終場收在20,501.02點，上漲670.14，漲幅3.38%，成交量6,399.06億元，三大法人買超262.66億元。

一名網友在PTT轉貼郭智輝相關新聞並發文表示，「連經濟部也開始煮麵，大家齊力同心，台灣現在基本面良好，別被美國日本影響了」。

其他人留言「黨定調了不是股災，千萬不要不小心造謠了」、「老闆你煮麵還有不熟的」、「這髮夾彎」、「就說了不是股災，麵好吃的不行」、「當個大老闆的，現在來這邊動不動要改口不能亂說」、「夠蠢，歷史第一崩時候講這種話」、「妨礙大戶出貨才被罵，講基本面就好」。

還有人留言「郭部長好可憐，說實話要被罵」、「說個笑話，經濟部長不熟股市」、「部長不熟悉更該罵吧」、「其實他只是說實話而已」、「這人能屈能伸誒，可以變來變去，很可以」、「老闆不適應官場生態啊，不然講得是講實話」、「可憐，講實話還要被噹」。

PTT 經濟部 郭智輝

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