真有人這波空手4600跌點再反手做多大盤？ 網點名：不就「哲哲」郭哲榮

台股6日反彈上漲670點，收復2萬點大關，台積電扮演助攻要角，終場收880元，漲65元，漲幅7.98%，收復半年線840元，貢獻加權指數近527點。PTT網友好奇「有人能賺兩波嗎？」其他人點名分析師「哲哲（郭哲榮）這波震盪真的準」。

美股5日盤後出現跌深反彈，日經指數今天大漲逾3000點，台股同步反彈站回2萬點之上，終場收20501.02點，上漲670.14點。

一名網友在PTT發文詢問「這兩天有人能精準看多看空賺兩波嗎？」他好奇，近兩日股市上沖下洗，是否會有高手精準得知大跌時機做空、大漲時機做多，來回報酬率就高達20%，或是有無相關預測模型、商品等能做到。

不少人點名郭哲榮，留言「哲哲啊」、「哲哲超強」、「還真的是拆拆，美債吃了整波」、「哲哲最近風騷操作，酸不了」、「哲哲這波震盪真的準」、「哲哲，歡迎大家買會員」、「不就郭哲榮」、「對折大師，終於中了，拍手」。

還有人留言「太難了，多數是被雙巴」、「看得準還會在這裡543嗎」、「這沒跑程式單靠人工操盤一定被玩死」、「當日波段有，但要吃到7~8成的神看是誰，只有神才能吃到大部分」、「人工單一定被甩出去」、「昨天夜盤急殺急彈之後緩漲，完全沒有徵兆可言」。