他勸「大漲大跌別追」曝慘痛教訓！網不買單：這次不一樣

台股近兩日經歷大跌大漲，彷彿洗三溫暖一般，PTT網友直呼「大跌大漲，千萬不要追」，他回憶20世紀末的網路泡沫就是類似情況，不過有人酸他，「空軍假好心就省省吧，大行情不玩，要等盤整一年再玩喔？」

台股上周五起連兩個交易日重挫，5日下跌1,807.21點，血洗速度過快，違約交割金額暴增。根據證交所證實，統計至6日11點，共計13戶沒有交錢，違約交割金額總共2.3億餘元。台股6日再反彈上漲670點，收復2萬點大關。

一名網友在PTT發文表示，「歷史告訴我們，股市如果大跌大漲，千萬不要追」，他回憶道，「20世紀末的網路泡沫也是這樣，大漲大跌讓人洗三溫暖，最後整個破滅，千萬不要重蹈覆轍」。

其他人則留言「V轉第一天，要追」、「歐印喔這次偏歐印」、「笑死，那錢拿去定存就好」、「空軍除了看衰希望跌還能幹嘛」、「你的心還在這，指別人4隻指頭向自己」、「大跌本來就是等打底，但就很多人想抄底，就是人性」、「這次不一樣囉，錯過直上三萬」。

還有人留言「歷史總是不斷上演」、「少賺你要負責嗎」、「人家說台GG未來5年都看好」、「股票不是追波動嗎」、「股市=閒錢而已，趣味趣味，認真啥，又不是本業」、「上沖下洗賺錢好簡單」、「等漲到3萬點再追？」、「通常會做著M頭再崩，上去不奇怪」、「大跌每次都買啊，指數投資必勝」。