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台股暴跌1807點後小資族抄底？ 他籲別接刀子…網驚：韭韭不能自己

聯合新聞網／ 綜合報導
台股加權指數6日站回2萬點之上，盤中最高觸及20751.5點，勁揚920.62點，終場收在20501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，成交值新台幣6399.05億元。中央社
台股加權指數6日站回2萬點之上，盤中最高觸及20751.5點，勁揚920.62點，終場收在20501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，成交值新台幣6399.05億元。中央社

台股這幾天走勢呈現大怒神，不少股民投資人心情猶如洗三溫暖，歷經昨(5)日暴跌1807點之後，今(6)日股市則是開高震盪，終場收在20,501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，為歷史第二高的單日漲點。

不過Dcard上有網友以「請不要當韭菜接刀子」為題發文呼籲大家要小心，原po表示，「不好意思，股票早就全數出清了喔，只剩債券長抱而已，因為前陣子換券商所以沒辦法放損益，但逆勢漲幅還是很開心」。

此外，原po也貼出來對帳單交易資料明細並指出「前陣子相對高點，賣出當初配股的零股」，而該檔標的為金融股之一的「臺企銀」。

台股在昨天大跌後，原po觀察到馬上就有一堆小資族進場抄底，但從大盤加權指數看波動，「大家應該都知道會發生什麼事」。原po認為，「這個時間點敢買的人真的很勇，連巴菲特都不敢這麼勇，大戶都在套現，就小戶繼續抄」。

文章一出，不少網友紛紛留言「韭韭不能自己」、「今天的盤證明你是大韭菜」、「萬六進場好嗎？一堆韭菜」、「一看就是韭菜自我安慰」、「平常買東西打折一堆人搶著買，股票打折就不敢買」、「昨天抄底賺爛了，感謝」、「笑死，散戶思維不意外」、「相對低點就該買」。

不過也有人覺得「大戶都在出囉」、「笑死，回想當年跌到3955那波，只要有人還想在空頭市場時分批買進，底部就是還沒到，嘻嘻」、「除非本業收入很高，一般百姓沒有辦法無限攤平好嗎？」、「不是隨便憑感覺買進，要抄底至少要等訊號，萬一真的發生經濟衰退是會跌八成的，有家庭小孩的人不用八成，五成差不多就要離婚了」。

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