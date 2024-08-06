台股兩個交易日市值蒸發8.91兆元 謝金河：世界的震央在日本

近日全球股市包括美股、日股皆向下修正，台股也在8月5日收盤暴跌1807點，失守2萬大關，台積電更面臨800元保衛戰。對此，財經傳媒董事長謝金河說台股單這兩個交易日市值就蒸發8.91兆元，他觀察這波下跌走勢是因為「世界的震央在日本」。

謝金河在臉書指出，這次股市的敏感神經，一個是費城半導體指數引領全球半導體股的修正，另一個是日本升息帶來的資金轉向，日圓、日股及日本公債殖利率的變化都是敏感指標。

從7月11日川普放話要台灣交保護費開始，全球股市就進行超漲的技術面與基本面修正，金融市場的變數也不少，例如巴菲特賣掉蘋果近半數持股，以色列在伊朗炸死巴勒斯坦領袖，中東戰事升級，「但最重要的是美國降息及日本升息」，前者牽動景氣回落的疑慮，後者是利差交易的資金轉向。

他一直都認為日圓維持在150到160的區間愈久愈好，一旦任意升值，日股可能遭到重傷害。這次日本銀行結束負利率，10年期日本公債殖利率一度到1.02%，這個大變化牽動長期以來的美國與日本息差，尤其是利差交易的熱錢，這個資金轉向立即造成日本股市大跌。

謝金河表示，日經指數大跌4451.28%，跌幅12.4%，東証指數下跌12.23%，今天日圓升值至141.7，日圓從161.95短短幾個交易日升一成多，這對金融市場造成的衝擊非同小可，日經指數不但把全年漲幅跌光，且已經回檔8.05%，如果從最高的42426.77來計算，日經指數已經下跌26.56%。