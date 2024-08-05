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台股重挫破紀錄！ 網友競曝心聲：哭暈在廁所、公園哪好睡？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股5日開低走低，已連續二日創下史上最大跌點，終場收19830.88點，失守2萬點大關，跌1807.21點、跌幅8.35%。圖／聯合報系資料照片
台股5日開低走低，已連續二日創下史上最大跌點，終場收19830.88點，失守2萬點大關，跌1807.21點、跌幅8.35%。圖／聯合報系資料照片

台股今（5）日創下最大跌點、收盤最大跌點紀錄，盤中最低下探19783點，跌點高達1855點，最終收在19830.88點，跌幅高達8.35％，掀起股友熱烈討論，有網友幽默表示「公園哪邊比較好睡？急問」，也有人預測「會拉回平盤的，不怕」。

一名網友在PTT發文表示「上週五台股已經創下史上收盤最大跌點1004點，然而那時並沒有創下史上盤中最大跌點1417點，不過就在上午已經創下歷史紀錄，盤中跌了1483點，恭喜大家再度見證歷史，不過可以麻煩把廁所讓出來嗎？很急」。

文章曝光後，有網友推測「明天還會再創歷史」、「通膨那麼大，現在100點也比不上以前1點，沒有跌2000點都不用恐慌」、「會不會一路跌到15000點？」、「這才剛開始，最近完全沒有利多的消息，日本跌了2000多點」。

不過也有網友幽默表示「公園哪邊比較好睡啊？急問」、「各位的退休金進場護盤了嗎？XD」、「滿地鑽石沒有人撿？」、「各位再見了，廁所擠滿哭暈的人」、「難怪我想說要去頂樓曬棉被，怎麼一堆人在排隊」、「神串留名」。

股市今日暴跌近2000點，加上上週五的話，已經跌了將近3000點，今日下午3時證交所開記者會，證交所總經理簡立忠指出「台股下跌的原因有二，第一是亞股走跌，第二是美股重挫與中東情勢緊張造成，但目前證交所沒有要推出配套措施，會高度警戒觀察」。

台股 通膨

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