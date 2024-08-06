台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

台股5日跳空開低走低，各類股齊挫，盤面上一片慘綠，終場以19,830.88點，下跌1,807.21點，跌幅8.35%。PTT網友不解「發生什麼事？有點超跌了嗎？還是整個資金盤槓桿真的開太大？」有人直言「漲多就是最大利空啊，今年來看還是漲很多，所以還是要適時獲利了結」。

台股5日開低走低，早盤以20,982.92點開出，下跌655.17點，台積電盤中曾遭摜殺到跌停813元，拖累大盤指數下滑至19,783.5點，重挫1,899.59點，創盤中最大跌點，台積電雖以815元收盤，仍大跌88元，影響大盤指數約650點。

一名網友在PTT發文表示，近期國際上有許多利空消息，包括日本升息、中東戰爭可能開打、美國出現經濟衰退跡象、美國總統大選變數等，不過他不解表示「有嚴重到全球股市大跌跌到那麼誇張嗎？」

該網友好奇「前幾天還在馬照跑舞照跳，吃著火鍋唱著歌說經濟超好，老實講你們覺得發生什麼事了？大家心裡都知道有一點點泡泡，所以有一點點跡象又破掉全部逃了嗎？還是還有什麼大事我們不知道的？這個不是有點超跌了嗎？ 還是整個資金盤槓桿真的開太大？」

其他人則留言「以為回檔，回著回著變股災了」、「漲多是最大的利空」、「之前14000一路嘎到24000，不回檔本來就很離譜」、「我覺得打飛彈都不會跌餓這麼多」、「就世界級股災啊」、「川普也有影響，這波科技股最慘」、「就修正啊，只是這次比較大」、「就漲太多」。

還有人留言「經濟部長說了，是極端氣候」、「ETF造成流動性問題」、「就地球要毀滅了」、「台股已比很多國家都超漲了，整年沒回檔」、「AI泡沫化，資金槓桿開太兇」、「大家資金水位都開很高，所以一有蛛絲馬跡就要馬上跑」、「投資熱錢太多，實體需求減弱」。