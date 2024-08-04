想低接？手腳快但不要太急躁 資深投資人：13檔漸入甜蜜點

摘要 全球各國政府對利率的看法已不同調，要留意！

大環境劇烈變化，全球投資人對市場的現況分析和展望跟著轉，許多金融商品價格起伏近期發生劇烈波動，背後影響甚大的「利率水準」，又將進入另一階段，各國政府不同調，已屬必然。

首先，美國聯準會擺明第三季會步入降息循環，但仍受通膨之苦的地區，例如澳洲、日本、台灣等，反而會升息或不動；英國也處在升息階段。各國貨幣強弱，產生分歧，股市和債券更會走不同方向。

美國即將開始超級財報周，對獲利和展望的期許，自然會反映在本益比上。不管如何，前陣子已經降溫修正，所以只要財報不太離譜，股價反彈機會都會升高。

債券當然也是此刻不錯的選擇。

逢低承接股票，很多人都希望，但手腳要快，因為股價整理期間，上下大波動是常態，不要太急躁。

先前台積電是一個人的武林，但現在許多績優股或特殊題材的科技股，也慢慢進入可以酌予接手的甜蜜點，例如：光洋科（1785）、中砂（1560）、中華車（2204）、大成（1210）、統一（1216）、台泥（1101）、 立積（2968）、艾姆勒（2241）、雄獅（2731）、統一超（2912）、中保科（9917）、全新（2455）、元太（8069）。

轉折時期，資金會移轉，保守者增加。因此像黃金、債券、藍籌股、ETF或基金都會受到青睞，之前過度偏頗股市的現象一定會改變，要留意這點。

《原文資深投資人：美國第三季肯定步入降息循環！台灣呢？》

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