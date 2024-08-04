台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

台股自7月24,416高點回跌以來，指數已大跌逾2,700點，尤其是美股在上周五（2日）又重挫，同時傳出輝達的Blackwell出現設計瑕疵，明（5）日台股走勢不容樂觀。網友認為，科技泡沫已經成形、甚至破滅，「台積電854元將到來」，建議持有台積電的投資人要儘速出場，但其他人卻不認同，直言「熊市還太早吧，台積電訂單都做不完了，是撿便宜的時候」。

一名網友在Dcard發文表示，科技股泡沫已經成形，且已經破了，他建議進入股市就該面對虧損，不可以鴕鳥心態。原PO認為，「台積電這波很有可能修正到854元以下，短期虧損嚴重者可以買一點搶反彈解套，但是台積電有很大可能持續在854元以下，本輪股票市場熊市是確定的」。

原PO補充，「懷疑台積電後勢的，建議對比華城，我賣在970元，當時很多人也是看缺電利多跳下去買，結果一口氣華城跳口跌破季線了，轉眼間股價從3位數的9字頭變成6字頭」。

其他人對於原PO的預測並不買單，「你除了吹牛，原來還會分析股票，真是多才多藝呢」、「泡沫的話不會只是跌到8百多，頂多只是個回檔修正」、「這不就是中期回檔？熊市的定義，以spm500跌幅超過20%，且連續兩個季度經濟呈現衰退，現在只不過是把一個多月的利潤吃掉而已就要跑，會不會太快了呢？漲那麼久了，跌一下就受不了」。

不過也有人認同表示，「不是熊市，但台積電有機率回測850我同意，比特幣在牛市都會回檔30%了，這點波動沒什麼。波動跟報酬往往相依，波動是好事」。