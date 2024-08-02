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想進股市現解定存質押還來得及？網預言台股高點在這

聯合新聞網／ 綜合報導
台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點。示意圖。圖／聯合報系資料照片

半導體股領軍之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三雙雙創下2月22日以來最大單日漲幅。聯準會Fed）暗示最快9月降息，為美股7月最後一個交易日助上一臂之力。PTT網友好奇「這波是反彈還是洗盤完的上攻？」其他人則說，「道瓊還會創新高」，甚至有人預言「台股上看2萬7」。

道瓊工業指數在美國時間7/31上漲99.46點，漲幅0.2%，至40,842.79點；標普500指數上漲85.86點，漲幅1.6%，至5,522.30點；那斯達克綜合指數大漲451.98點，漲幅2.6%，至17,599.40點。

一名網友在PTT發文表示，美股漲勢兇猛，前幾天的跌勢就像沒有發生過一樣，他好奇「到底這波是真正崩盤的的反彈，還是洗盤完準備創新高的上攻？」同時也問「現在解定存質押還來得及嗎？」

其他人留言「2萬2不買，3萬才要買嗎？」、「會有反彈的想法，就是上攻」、「台股27000坐穩了」、「空手蛙表示2萬5才想要買」、「今年只怕抱不住啦」、「道瓊還會創新高，科技股就不好說了」、「還不上車，財富註定無緣」、「老蘇說只是回馬槍啦，要接末升段」、「心中有猶豫只會追高，不如開盤滿倉進去」。

還有人說「跌不敢買漲上去才在問笑死」、「反正GG年底前會創新高」、「年底就三萬了，等了一輩子，別再等了」、「你買就是反彈，你沒買就是上攻」、「都已經觸底兩天回彈你不買，偏偏要現在漲這麼多才來追」、「: V轉這麼明顯看不出來？」、「末升段，抓緊了」、「質押解套的最後機會」。

Fed PTT 半導體 台股 指數 標普 科技股 美國 美股 聯準會

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