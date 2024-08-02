台積電（2330）掛960元卻賣不掉 網曝1招最先賣出

台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點，台積電開高，以960元收盤，上漲26元，漲幅2.78%。PTT網友本打算，將台積電股票以每股960元賣出卻賣出不去。有人認為，「應該是前面很多958、959元的，你還在960元後段」，還指出「要比別人優先就掛跌停」。

台股1日早盤以22,546.4點開高，一度衝達22,652.21點，盤中低點為22,465.06點，終場大漲442.75點，受到輝達（NVIDIA）周三收盤狂漲12.8%的帶動，台股相關AI股、機器人概念股也跟進大漲，尤其是機器人股漲勢更加凌厲，營建類股指數盤中大漲再創新高，中南部建商京城（2524） 、上曜、欣巴巴飆上漲停，表現亮眼。

一名網友在PTT留言「為什麼台積掛960元賣不出去？」他表示，「今天台積收尾盤960元，我下午1點22分就掛960元賣，那時掛960元賣的不到1000張，但尾盤成交5000多張，為什麼沒賣出去，不是先掛單先排隊成交嗎？」

其他人則留言「開盤跟收盤都是隨機的」、「掛比你低的先賣」、「那你可以掛959賣」、「與其問這個，不如看看戶頭夠不夠交割」、「有沒有可能有一堆人掛959或以下」、「你掛跌停就能賣掉了」、「最後隨機啦」、「要比別人優先就掛跌停」、「怕你賣飛，佛心」、「你為什麼不掛960以下？你掛960，成交價剛好960，你的優先權沒有掛959的人高，你能不能成交就看運氣」。

還有人留言「搞不好最後一張才成交960」、「菜鳥選手第一天進賭場嗎？只是有錢消費，都不動腦搞清楚規則？」、「趕快掛盤後賣」、「掛跌停很好賣」、「去湊錢吧」、「如果真想賣先掛盤後吧」、「959以下成交，掛960隨機成交」、「1:30這盤是價格相同時，以時間優先，至於樓主的問題，是因為很多人掛959或以下，優先插隊成交，所以樓主掛960就不一定會成交」。