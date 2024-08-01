ALL IN學費、打工錢炒股！男大生慘賠20%求補救法 網勸：別急著攤平

台股近日指數上沖下洗，漲跌出現劇烈震盪，自26日凱米颱風後開盤急崩千點，收盤重挫752點後，才一路慢慢收復季線，今日盤中又大漲逾400點，表現讓股民每天心情像洗三溫暖。

一名大學生坦承最近擅自把學費ALL IN拿去買股票，沒想到僅兩周就慘賠，接下來又要面臨開學讓他不知如何是好，於是上網發文求救。

原po在網路論壇Dcard以「請問股票會跌到什麼時候？」為題發文，透露自己是今年剛開始學投資的股市小白，「原本前幾個月都有賺錢，只要下跌就是洗籌碼，一樣繼續丟錢反正終究會漲上去」。

但他說這2週回檔已經把錢賠光了，帳面上還負快20%左右，投入的資金來源都是他全部的打工錢跟學費，接下來又快開學了，他想問問大家，是否會建議他把剩下的錢都丟進去攤平，還是應該停損？

貼文曝光之後，不少網友說「你把學費拿來當資金，我建議退學」、「沒人會知道低點在哪裡，都是市場邊走邊看邊調整部位」、「泡沫還沒開始啊，明年才會破」、「拿本金去投資被割不意外」、「跌到你撐不下去的時候，然後九月要繳學費你不得不賣股換錢，剛好砍在阿呆股」、「別攤平，現在還看不到明顯止跌跡象」。

但也有人表示「你砍完後就會開始漲了，不要不信邪」、「當然是歐印(ALL IN)啊，V型反轉就要來了」、「沒說你買了哪些股票，不說要怎麼給你建議呢？」、「基本上跟散戶對著做就對了，大家覺得會繼續跌的話就不會跌，大家覺得跌完了就還會跌」、「如果你想持續存那不要賣」。