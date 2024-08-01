他買輝達慘賠6萬 卻因1經歷死不賣！網讚：蓋牌沒理由輸

輝達（NVIDIA）股價延續近期跌勢，周二（30日）收盤重挫7%，寫下逾三個月來最大跌幅，市值單日蒸發1,930億美元。PTT網友表示，他過去因為抱不住台積電、廣達的股票，錯失大漲的時機，這次投資輝達股票，雖然已經賠了6.4萬元，但他打算「死抱不放蓋到底」，有人鼓勵他「10年後看，你會贏！」

輝達先前兇猛的漲勢已經逆轉，自7月10日來股價崩跌23%，從每股134.91美元跌至周二收盤的每股103.73美元，凸顯其風險。在過去兩周，投資人從輝達這類大型科技股撤出資金，原因是愈來愈擔心大企業的AI支出能否獲得回報。投資人把資金轉投入小型股，原因是估值較便宜，而且一旦聯準會開始降息，小企業將受惠。

一名網友在PTT發文表示，他在2022年以每股570元買進台積電，當時股價一路下跌至370元，時隔一年半漲回579元他便急於脫手；2023年他再以每股274元買進廣達股票，不久後股價下跌至240元，他認賠賣出，後來股價又衝到345元，再一次錯過大漲時機。

該網友說，他這次投資輝達股票，共持有2227股，但又再次經歷股價大跌，目前已損失6.4餘萬元，他說，「有了前面兩次經驗，我這次死抱不放蓋到底，如果再跌就再加碼，沒有飛黃騰達誓不甘休，我相信我總會大贏一次吧！」

其他人留言「所以要套多久」、「你超韭」、「山頸凹累是你」、「通常這種想法第三次都落空」、「套在山頂，保重，但10年後看，你會贏」、「這次要反著來了」、「拜託你賣掉」、「自從我買120之後我就看空，還真的一路跌」、「你會贏，一股不賣奇蹟自來」。

還有人留言「感覺這次你等不到」、「穩了，我是說空軍」、「應該一堆人想拜託你賣」、「麻煩你賣掉救一下大家好不好，真的求你了」、「放10年你會贏啦，不用擔心」、「你買太高了 可能要等一陣了」、「拜托大哥你賣一下，我的NVDL靠你解套了」、「你賣的時候請務必要發文」。原PO則說「各位我不會賣的，跌到70幾就再加碼一千萬攤平」。