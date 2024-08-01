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大盤跌、營建股反漲！他讚「避險天堂」：穩健度不輸台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
台股迎來修正壓力。 聯合報資料照
台股迎來修正壓力。 聯合報資料照

台股今年以來氣勢如虹、連連創高，終在7月迎來修正壓力，PTT網友觀察發現，大盤不好、資金紛紛湧入營建類股，他分析，營建類股穩健度不輸台積電，獲利顯而易見，現在就是避險天堂。

台股31日早盤以22,088.78點開低，盤中一度拉升至22,315.31點，指數由黑翻紅，但尾盤仍是不敵賣壓，終場收黑，以22,199.35點收盤；盤面上表現較強的有航運、運動休閒、金融、化學等類股。

一名網友在PTT發文表示，「大盤不好，資金湧入營建類股」，他觀察指出，「目前就是營建類股最穩，大盤大跌、營建持續大漲，主要是房市熱絡，獲利也是最明顯的，相較於綠能的未來性，營建在台灣就是火車頭，穩健度不輸台積電，獲利也是最顯而易見，就是大賺，現在就是避險天堂」。

其他人留言「喊了一堆XX元年，最後還不是靠炒房撐經濟」、「一堆賺不到錢的吹牛股，早該下去了」、「現在才進場剛好套爛」、「政府認證的經濟火車頭」、「不管是哪個股神，賺錢的當然是移到房產囤啊」、「護國群山本來就很讚」、「工程師拼命賺錢，還不是要捏著繳房貸」、「營建救全村」、「不會泡沫的營建」。

另也有人留言「早晚要跌的，房貸繳不出來誰買房」、「漲那麼多才買，勝率變很低」、「大盤不好營建也不會好」、「你484故意想害營建」、「經濟不好就沒有人要炒地皮房地產，吃不飽，炒個毛」、「噴多久才在講」、「這文一發馬上疲弱」。

台積電 台股 大盤 營建股 避險

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