日本央行升息 網不意外「吐4字」預言股市走勢

日本中央銀行的日本銀行在貨幣政策會議上決定升息，將政策利率從原本0%到0.1%上調到0.25%左右，重回2008年12月水準。此次升息將從8月1日起適用。PTT網友討論，該政策符合預期，推測將「利空出盡，開噴」。

日本經濟新聞報導，日銀總裁植田和男下午將舉行記者會對外說明。日銀透過聲明表示，從持續性且穩定地實現2%通膨目標觀點來看，「認為調整貨幣寬鬆程度是適當的，如果未來的日本經濟與物價符合日銀預期發展的話，將繼續調升政策利率，調整貨幣寬鬆程度」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「日本銀行升息至0.25%，升息原因主要是為了穩定物價通膨至2%」。

其他人留言「大爆噴」、「符合預期吧」、「利多出盡，馬上一根大根的」、「利多出盡，本來以為有驚喜」、「日經90度向上」、「反觀台灣還想降息」、「便宜的日元要涼了嗎」、「怎麼又變成大怒神了」、「升息嗎？ 台灣央行不會跟吧？」、「升息，結果日幣貶值，數據才對也沒用，鬼指就是要噴」。

還有人留言「鬼島：我有我的玩法」、「台股根本沒動」、「這個匯率波動好大一根」、「羨慕日本敢升息難怪物價低」、「反觀炒房天堂」、「日本利率還比台灣低」、「怎麼沒反應？」、「結果台股還是紅的」、「符合預期，淡定以對」、「這兩個禮拜就是反應日本升息嗎」、「已反應啦，跌那麼深，大家早就知道遲早升」。