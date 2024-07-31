股票質押利率升…還能繼續套利嗎？ 存股哥：利差達5％我都會借！

最近好幾個老鐵問我，券商質押利率逐漸提高，有的已經破3%，問我還會不會繼續質押，只要利差有5%我都會繼續借，

我也可以大膽猜一下，往後質押的利率應該都會逐漸往3%靠近了，破3%也不要太意外，回歸供需原則嘛，有大量需求的商品就會漲價，很正常。

回歸到存股的初衷，過去金融股存股時代的殖利率大概就是5%-6%，也就是說當初存股我就設定一年拿5%股息就夠了，接下來就是長期持有、股息再投入。

我在做借貸套利也是以穩定領股息為主，一年有5%利差我就覺得很不錯了，過去一兩年因為高股息ETF殖利率逐漸提升，也讓大家的胃口變大不少，像00929從0.2變成0.18就被罵得要死，但人家可是有年化10%殖利率耶。

就算券商漲到3%，但現在要找到8%以上的高股息ETF根本不是太難的事，就算就算因為熊市殖利率退回到7%，你保底也有4%左右的利差，大概就是目前金融股的殖利率，也還不算太虧。

且借貸套利不光是賺那帳面上的利差而已，我在很多文章跟自己的作品都有提到，借貸套利是要去預支你的時間，提前加大資金參與市場，利差多寡反而不是我首要考量的因素，多多益善，沒有的話5%穩穩的也行。

當然每個人的耐受力跟抗壓力不同，利率大小還是得自行評估，反正自己能接受就好。最後說一下，當初跟到群益2.05%（現2.17%）的老鐵拿的真的是目前最優惠的資金了。

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