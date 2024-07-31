聽新聞
test
0:00 / 0:00
股票質押利率升…還能繼續套利嗎？ 存股哥：利差達5％我都會借！
最近好幾個老鐵問我，券商質押利率逐漸提高，有的已經破3%，問我還會不會繼續質押，只要利差有5%我都會繼續借，
我也可以大膽猜一下，往後質押的利率應該都會逐漸往3%靠近了，破3%也不要太意外，回歸供需原則嘛，有大量需求的商品就會漲價，很正常。
回歸到存股的初衷，過去金融股存股時代的殖利率大概就是5%-6%，也就是說當初存股我就設定一年拿5%股息就夠了，接下來就是長期持有、股息再投入。
我在做借貸套利也是以穩定領股息為主，一年有5%利差我就覺得很不錯了，過去一兩年因為高股息ETF殖利率逐漸提升，也讓大家的胃口變大不少，像00929從0.2變成0.18就被罵得要死，但人家可是有年化10%殖利率耶。
就算券商漲到3%，但現在要找到8%以上的高股息ETF根本不是太難的事，就算就算因為熊市殖利率退回到7%，你保底也有4%左右的利差，大概就是目前金融股的殖利率，也還不算太虧。
且借貸套利不光是賺那帳面上的利差而已，我在很多文章跟自己的作品都有提到，借貸套利是要去預支你的時間，提前加大資金參與市場，利差多寡反而不是我首要考量的因素，多多益善，沒有的話5%穩穩的也行。
當然每個人的耐受力跟抗壓力不同，利率大小還是得自行評估，反正自己能接受就好。最後說一下，當初跟到群益2.05%（現2.17%）的老鐵拿的真的是目前最優惠的資金了。
免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言