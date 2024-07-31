快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股票質押利率升…還能繼續套利嗎？ 存股哥：利差達5％我都會借！

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

最近好幾個老鐵問我，券商質押利率逐漸提高，有的已經破3%，問我還會不會繼續質押，只要利差有5%我都會繼續借，

我也可以大膽猜一下，往後質押的利率應該都會逐漸往3%靠近了，破3%也不要太意外，回歸供需原則嘛，有大量需求的商品就會漲價，很正常。

回歸到存股的初衷，過去金融股存股時代的殖利率大概就是5%-6%，也就是說當初存股我就設定一年拿5%股息就夠了，接下來就是長期持有、股息再投入。

我在做借貸套利也是以穩定領股息為主，一年有5%利差我就覺得很不錯了，過去一兩年因為高股息ETF殖利率逐漸提升，也讓大家的胃口變大不少，像00929從0.2變成0.18就被罵得要死，但人家可是有年化10%殖利率耶。

就算券商漲到3%，但現在要找到8%以上的高股息ETF根本不是太難的事，就算就算因為熊市殖利率退回到7%，你保底也有4%左右的利差，大概就是目前金融股的殖利率，也還不算太虧。

且借貸套利不光是賺那帳面上的利差而已，我在很多文章跟自己的作品都有提到，借貸套利是要去預支你的時間，提前加大資金參與市場，利差多寡反而不是我首要考量的因素，多多益善，沒有的話5%穩穩的也行。

當然每個人的耐受力跟抗壓力不同，利率大小還是得自行評估，反正自己能接受就好。最後說一下，當初跟到群益2.05%（現2.17%）的老鐵拿的真的是目前最優惠的資金了。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 券商 投資人 群益 高股息

延伸閱讀

00713比大盤跌更多 他「慘賠7萬」哭想換美債或電信股

台股將一路跌？網曝「高點開始存股結果」 預言台積電還會漲

見綠加碼好時機？10檔ETF跌幅一次看：006208跌逾11%、00713不痛不癢

0050定期定額一年...股市大跌損益如何？達人曬對帳單：至少避免買最高

相關新聞

股票質押利率升…還能繼續套利嗎？ 存股哥：利差達5％我都會借！

可以大膽猜一下，往後質押的利率應該都會逐漸往3%靠近了，破3%也不要太意外，回歸供需原則嘛，有大量需求的商品就會漲價，很正常。

台幣貶「央行不升息」原因曝！網笑再忍忍：熱錢這時來台

熱錢29日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣匯率每況愈下、終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低，同時為央行總裁楊金龍任內最低價。PTT網友哀嚎「怎麼這麼弱？」有人分析，央行無法貿然升息，否則房市可能受牽連，網友直言「再忍一下，九月美國就要降息，熱錢就會來台灣了」。

台股將一路跌？網曝「高點開始存股結果」 預言台積電還會漲

台股近期走勢疲弱，30日開低走高，終場翻紅收在22,223.57點，上漲59.08點。網友好奇，股市是否已經到達高點，「還有人用力加碼台積電嗎？」其他人分享，他在台股兩萬點以上開始存股，ETF依然是正報酬，也有人說「台積就是一直創新高，一山還有一山高」。

台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

台股從今年六月以來就一直維持在2萬2高點，七月初甚至一度登上歷史新高2萬4，不過卻有網友難過說他要從股市畢業了，…

看好雲豹能源「股價沒理由委屈」 他曝關鍵：未來20年獲利保證

雲豹能源（6869）29日迎來第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，另一檔綠能股天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。PTT網友逆風力挺，分析指出「再生能源可以看到未來20年的營收，未來營業利益的保證，加上雲豹散戶少、籌碼集中，股價沒有理由委屈」。

大盤下跌趁機買ETF！他猶豫買00946或00878 網曝這檔更抗跌

台股29日開高走低，最低下探22,128.14點，終場收在22,164.49點，上漲45.28點，漲幅0.2%，成交量縮至3,992.5億元，三大法人賣超85.97億元。PTT網友討論，近期大盤無力，他想趁機買進00946或00878，有人指出，「這兩檔我有持續買，00946對比同期算滿抗跌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。