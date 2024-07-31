台股將一路跌？網曝「高點開始存股結果」 預言台積電還會漲

台股近期走勢疲弱，30日開低走高，終場翻紅收在22,223.57點，上漲59.08點。網友好奇，股市是否已經到達高點，「還有人用力加碼台積電嗎？」其他人分享，他在台股兩萬點以上開始存股，ETF依然是正報酬，也有人說「台積就是一直創新高，一山還有一山高」。

台股30日早盤以22,040.04點開低，一度下探至21,833.85點，盤中下跌超過300點，隨後往上拉升，午盤後翻紅，一度拉升至22,276.39點，終場收在22,223.57點，上漲59.08點，漲幅0.27%。外資賣超元大台灣價值高息64,927張，為賣超冠軍，其次是賣超中信金27,323張，賣超聯電20,059張。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「股市已經到高點了？」他表示，他透過每月定期定額扣款加上零股交易小額投資，他發現近期小資族零股交易股數仍是以台積電奪冠，他好奇，台股近期頻頻走跌，「還有人用力加碼台積電嗎？」

其他人則留言「先在場外觀望吧」、「台積就是一直創新高，一山還有一山高」」、「兩萬點以上開始存股，結果 etf 還是正報酬」、「推薦定期不定額如果相對高價時就少買一點」、「明白人都會在這個時候買進」、「多頭列車上車的機會不把握嗎？」、「我是每月固定扣一些在豐存股的006208，現在零股很好買賣，台積零股也是一樣的道理」。

還有人留言「現在看或許買貴了但時間拉長來看未必會輸」、「台股只有2330能買啦」、「科技股未來發展肯定不錯，但我自己是沒有買零股的習慣」、「慢慢分批買進，完全看投資習慣而定」。不過也有人示警「2330還有機會跌，不用急著現在搶買」、「萬九再來看，這波蠻不妙的」、「快買，股市需要新鮮的韭菜」。