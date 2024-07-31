台幣貶「央行不升息」原因曝！網笑再忍忍：熱錢這時來台

熱錢29日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣匯率每況愈下、終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低，同時為央行總裁楊金龍任內最低價。PTT網友哀嚎「怎麼這麼弱？」有人分析，央行無法貿然升息，否則房市可能受牽連，網友直言「再忍一下，九月美國就要降息，熱錢就會來台灣了」。

央行統計顯示，美元指數30日上漲0.08%，非美貨幣升貶互見，其中，日圓匯率與台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率分別升值0.2%與0.17%，星元匯率小幅升值0.02%；另外，人民幣與新台幣匯率同步貶值，幅度分別為0.05%與0.12%，意即，新台幣匯率30日淪為「最弱亞幣」。

一名網友在PTT發文表示，「台幣今天32.9元，距離33元只差最後一步，怎麼這麼弱？」目前美國聯準會並無升息打算，預期下半年降息1-3碼，他好奇，「台灣今年央行祭出斑馬，怎麼台幣都快33元了，創下近年來最弱數據？」

其他人則留言「台灣政府就是喜歡炒匯」、「台幣死不升息，利差就擺在那裡」、「今年跌幅比韓幣還大一點，跟垃圾一樣」、「台灣匯率操縱國多少年了」、「台幣沒辦法升息，升了就換房產爆炸，現在就是撐啊，緩跌，直到美國降息」、「川普當選的話會要亞幣升值 現在多貶一點未來才有籌碼，前幾天川普就喊日幣應該到110-120元」。

還有人留言「美債公司債送分題」、「鎂蛙賺了利息又賺了匯差」、「反正就是緩跌，若是跌太兇，央行就會出來干擾一下，台央行就是要撐到美國降息，台央不可能升息的」、「再忍一下，九月美國就要降息，熱錢就會來台灣了」、「台灣央行升那點屁息，根本沒用」。