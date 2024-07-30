台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

台股從今年六月以來就一直維持在2萬2高點，七月初甚至一度登上歷史新高2萬4，不過卻有網友難過說他要從股市畢業了，因為庫存打開全綠，換的標的一個比一個還爛，讓他很難受。

原po在Dcard股市板發文表示，他要從台股畢業了「 庫存全綠..這還有救嗎…？」他說自2019年進入股市至現在，停損之後換標的卻是一個比一個還爛，每次他都心想「沒可能每次都這麼慘吧！剛好都買在天花板，真的很難受，人快沒了」。

仔細一看原po的對帳單，共買了13檔股票，雖然沒有明確列出股票名稱，但總損益已經虧了-159,610元，報酬率為-26.46%。

有人在文章底下安慰原po「沒事，我群創、鋼鐵賠5X%，人還在」、「我的是生技倒數第四跟第二個，賠80%…」。

不過也有人吐槽原po「有時間發廢文討拍，不如多做點功課」、「要不要改放空，感覺是練武奇材」、「賠15萬而已，唉什麼」、「謝謝你的貢獻」、「停損吧」、「史上高點，你還能全綠，厲害了」、「停損吧，你不適合買股票」、「如果做空的話就真的是大神了」。