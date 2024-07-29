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面臨台股投資十字路 陳忠瑞：買藍賣紅原則不變的布局錯誤率低

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股現階段雖拉回修正，法人圈卻持續認為後市仍看佳，投資人有點不知如何操作。瑞展產業研究董事長陳忠瑞表示，中長期掌握買藍賣紅的投資原則，操作錯誤率相對較低，投資人首先可觀察景氣趨向；其次評估產業所處位置。

陳忠瑞表示，股市與景氣是雙人舞搭檔，台灣景氣燈號自2022年11月由藍燈轉回黃藍燈迄今，已經歷21個月；國發會公布今年6月燈號是代表景氣「熱絡」的紅燈，為兩年半以來首次的紅燈。股市多頭也已走了一大段而非現在開始，至於後續能否延續就要看景氣表現。

對比巴菲特「人家恐懼，我貪婪！」陳忠瑞認為，同樣可用在「景氣藍燈可貪婪，紅燈則要警戒。」因為產業紅燈強度可維持多久及到達什麼水準，都是要持續觀察，如果景氣熱絡無法持續，畢竟還是要回歸基本面，滿手股票的投資人就應該要慎重思考。雖然普遍認為下半年景氣仍熱絡，但各產業景氣相當分歧，可能護國神山的產業景氣可持續到2025年，手機品牌大廠也認為景氣不錯；不過，很多產業仍處在谷底，有些尚未翻身，這種產業景氣不均衡也讓許多家公司股價漲幅不大；但有些運動休閒產業已清掉先前過多庫存，產業景氣逐漸翻揚，投資安全性相對較好。

AI產業的發展十分被看好，陳忠瑞也認同，以伺服器GB200要明年才開始出貨，業績還未真實反映到相關供應鏈廠商。不過股價漲幅大之後的修正之外，重要觀察點是接下來雲端服務大廠（CSP）的資本支出，有些投資人會認為過多的資本支出會影響財報顯現的獲利，股票就會出現賣壓，近期美國幾家大廠的財報公布就是面臨考驗；如果這些大企業的資本支出有所調降，反映到AI類股就不單純是漲多的籌碼面問題，而是反映基本面變化。

景氣燈號 資本支出

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