大盤下跌趁機買ETF！他猶豫買00946或00878 網曝這檔更抗跌

台股29日開高走低，最低下探22,128.14點，終場收在22,164.49點，上漲45.28點，漲幅0.2%，成交量縮至3,992.5億元，三大法人賣超85.97億元。PTT網友討論，近期大盤無力，他想趁機買進00946或00878，有人指出，「這兩檔我有持續買，00946對比同期算滿抗跌」。

一名網友在PTT貼文表示，上週台股急速下墜，部分標的從紅轉綠，他有點慌張，目前手上仍有3成資金，他想趁下跌的時機買進高股息ETF，正猶豫買進00946或00878，主要是因為看好半導體產業未來的發展，「一個偏純科技股，現在又甜甜價，適合拿來快速存股；另一個有金融股，也是穩定又抗跌，我知道更抗跌還有00713，也有先買了五張，但剩下的資金想往半導體投，再請大家給小的一點建議了」。

其他人則留言「878今年爛爆」、「長期投資 就是眼睛閉著買吧」、「現在確實是買進的好機會，還好當初沒跟著追高」、「先進場啊，會怕就分批進，持續買就好，你永遠不可能都猜到市場的漲跌，那最好的時機永遠是昨天」、「高股息隨時都可以進場」、「回檔就是買入好時機，逢低買進，會贏」。

還有人留言「00946完美展現A線」、「946買起來阿，現在持續買進攤平成本，拉高殖利率，兩年後再來看不會後悔」、「713很抗跌」、「929，21塊的時候開始定期定額買，最近下跌比較多有加碼把持有成本壓到19.9左右」、「分批進，不要這筆買完接下來一年都沒錢買」、「天天都是好買點」。