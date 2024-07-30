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看好雲豹能源「股價沒理由委屈」 他曝關鍵：未來20年獲利保證

聯合新聞網／ 綜合報導
雲豹能源股價跌停。圖為雲豹能源旗下儲能案場。圖/雲豹能源提供
雲豹能源股價跌停。圖為雲豹能源旗下儲能案場。圖/雲豹能源提供

雲豹能源（6869）29日迎來第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，另一檔綠能股天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。PTT網友逆風力挺，分析指出「再生能源可以看到未來20年的營收，未來營業利益的保證，加上雲豹散戶少、籌碼集中，股價沒有理由委屈」。

雲豹能源股價頻頻下跌，29日開盤原本漲11元來到274元，但隨後賣壓出籠，股價直接打入跌停鎖死，單日再跌26元，來到237元，迎來第三根跌停。

一名網友在PTT貼文力挺雲豹能源，他分析，再生能源可以看到未來20年的營收，再生能源就是大者恆大，一開始業者眾多，還看不出哪一家大，現在慢慢看得出來就是雲豹，「最近還衍伸出綠能認證徽章，工廠要花大錢跟買綠電，拿到認證徽章才可以出貨，各種資料中心、銀行、工廠全部搶著要買綠電，不然等著被教訓」。

該網友表示，「雲豹能源今年六月底上市的時候開始狂飆，只有兩天出量，接著關兩個禮拜無量，在250盤整，放出來拉兩根無量漲停，最後一根漲停幾千張假單鎖，沒人賣、量沒出來，隔個交易日直接灌跌停，控這一擋的主力很集中，而且不是在洗散戶，是在測試市場籌碼跟風向，買雲豹的散戶很少，看戲比做戲的多」。

該網友指出，「綠能唯一的風險在於歐盟跟美國的能源政策風向，如果哪天突然不再提全球暖化，2050年零碳排，大家石油燒起來，天然氣燒起來，全球暖化是假的，豪鰈油擁抱火力發電，綠能就倒了，但歐盟為了創造工作機會，短期間應該不會改變推動綠能的政策，結論，雲豹散戶少、籌碼集中、未來20年營業利益保證，大者恆大，股價沒有委屈的理由」。

其他人則留言「贖罪券買起來」、「抱著配2-3%賭一博根本超值」、「一篇一根綠色的」、「200左右入場穩賺的啦」、「再跌八根我就進場」、「這檔就是賭博，不用研究基本面吧」、「本質上還是政商勾結，現在還被歐盟告」、「都知道未來20年營收，啊股價哪有什麼期待，當大家不會算合理估值」、「沒散戶進場 主力自己割自己喔？」

PTT 再生能源 歐盟 能源政策 雲豹能源

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