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拜登退選、台積電大跌...黑天鵝滿天飛 這時候該賣股嗎？

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股歷經兩天休市，26日開盤後一度大跌超過800點，台積電也重挫超過5%。聯合報記者余承翰／攝影
台股歷經兩天休市，26日開盤後一度大跌超過800點，台積電也重挫超過5%。聯合報記者余承翰／攝影

摘要

房市股市都熱，但「拜登退選」等黑天鵝開始亂飛，增加債券和保留現金，成為必要動作。

無人有辦法精準預測股市的高點，卻可以從一些跡象，來研判相對高檔的位置。

前陣子，許多個股拉大漲幅，市場感覺是無止盡的樂觀，看空者幾乎節節敗退——這就已經透露出訊號，有過熱跡象，只是不知道何時會出現明顯拉回（不論技術面或實質面）。

從以往的經驗來看，此時一出現黑天鵝、或是無法預料的變數，就會引發劇烈震盪。包括川普遇襲、全球電腦大當機、川普放狠話要跟台灣收保護費，加上最新的拜登退選。這些都是超級財報週之外，影響市場的黑天鵝。

眾多變數已經發生，恐慌情緒也拉高，市場就開始出現不同雜音，多空皆有之。

往好處說，不管投資人是獲利了結，還是認賠殺出，至少都獲得宣洩出口，也就意味著先前過度傾斜的狀況獲得改善。

只是，投資人需要更睜大眼睛，去研判價格與價值之間的差距。

而且，越接近FED降息，就越要留意，屆時是利多出盡？還是拯救盤勢的及時雨？

房市與股市都呈現過熱之際，投資人有必要審視手中的投資組合內容，增加債券以及保留現金成為必要的動作。之前我一再提醒，居高思危的心理準備。但是也不用因此都拋售持股，因為低利環境加上通膨環伺，持有太多的現金也是一種風險。只要透過妥善的比重配合，依然可以創造不錯的報酬。

先前持續大漲，讓大家頻頻追高；現在反而可以冷靜思考，尤其像台積電或是一些藍籌股、績優股，它真正價值與價格是否合理。

環境太急，你要更加慢與靜，因為不可能永遠上漲與下跌，這是常規也是定律，共勉之！

《原文拜登退選、台積電大跌...黑天鵝滿天飛，這時候該賣股嗎？

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載

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2330台積電 拜登 黑天鵝

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