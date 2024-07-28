他砸近百萬買雲豹能源 跌停賣不掉！網酸投機：一定跌回這價格

台北股市上周五（26日）走補跌行情，反映颱風休市期間的美股重挫，並寫下史上第二大跌點。其中雲豹能源（6869）更慘，颱風假前的19、22日就迎來跌停，23日跌停鎖死在297元、26日開盤便墜崖至263元跌停鎖死，投資人崩潰「雲豹綠能賣不掉怎麼辦？」，其他人直言雲豹能源一定會跌回100多塊。

一名網友在Dcard以「雲豹綠能賣不掉怎麼辦？救救我」為題發文表示，他原本想趁著綠能議題熱門的時候進場撈錢，因此在股價325塊時進場買了3張雲豹能源，等於總資金約97.5萬，想不到接著就迎來股價跌停，如今打算止損的他，卻賣不掉手中股票，他崩潰直呼「怎麼辦？拜託大家救救我」。

其他人則留言，「不看今年六月後的炒股，五年內雲豹價格都在110塊附近，表示這波炒完要吐回1xx塊的價格，你會買325塊真的是投機欸，你看歷史股價從六月開始，從一百多一直漲停堆到三百，都是內資默默堆，漲停上三百，新聞跑來報導，吸引投機客表示要開始收割」、「還會再下去，你要掛跌停賣」、「台灣價值跌停」。

還有人認為這波操作跟高端類似，「每次開盤就掛跌停賣，上次高端也是這樣，幾天後打開賣出就賠12萬，不過認賠完，記取經驗，然後找標的想辦法賺回來，最後有賺回來，但很辛苦找新標的就是了」、「這檔股票基本面非常爛，當初只是因為覺得背後有民進黨我才敢買的，高端已經演一次了，所以在熱起來就該賣了」。