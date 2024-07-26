台積電（2330）被勞動基金重押！網看「1趨勢」憂：大概率要被套了

勞動基金投資台股持股第一名長期以來都是台積電，占比約二成五至四成。PTT網友擔心，美股24日大跌，台積電股價也不樂觀，「勞動基金也大概率要被套了」。其他人也害怕，連放兩天颱風假，週五台股開盤台積電恐怕要面臨下跌命運，直呼「勞動基金大概也要獲利了結了」。

勞動基金運用局將在下周四（1日）發布今年6月底旗下基金持有台股個股占比。長期以來，在勞動基金投資台股持股前十大中，台積電（2330）都是位居第一名，占比約在二成五至四成之間，遙遙領先持股第二大。隨著今年上半年台積電股價爆發性成長，預期占勞動基金持股比重將大升。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「外資倒，勞動基金接，竟然佔快25%，可是看美股昨天這個慘狀，勞動基金也大概率要被套了」。

其他人留言「一堆利多文，厲害的話，明天開平盤吧」、「明天崩崩」、「勞動基金其實可以等台積電800再買的」、「這表示今年勞動基金靠GG賺翻了，獲利至少50%以上」、「可以獲利了結了」、「勞動基金是不是太早進場，隔夜ADR 大跌10.02%」、「你不買GG 政府幫你買」、「是GG大漲還是勞動基金加碼呀」、「最大顆韭」。

還有人留言「抱到2026就賺爛了」、「主力真的急了，各種放消息，韭菜們跟主力要比手速了」、「人家平均成本200以下，套屁」、「一堆看不懂的可悲小丑，故意在那帶風向，勞保勞退的成本一定低到不行，還套牢咧」、「反正台積電掛了台灣也完蛋了，重壓合理」。