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台積電（2330）接大陸急單？網酸「又來騙散戶」：大戶怕沒人接手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台積電。中央社
網友討論台積電。中央社

地緣政治議題升高，台積電（2330）上季來自大陸訂單占比大增，傳出隨著美國大選倒數計時，兩黨候選人對持續擴大對陸半導體出口管制有共識，陸企為此擴大提前囤積晶片，導致台積電近期來自對岸急單湧現。PTT網友質疑，此消息恐怕是「大戶怕自己的台積電沒人接手」，直指是騙散戶上車的「出貨文」。

對於外界關注大陸客戶似乎因後續潛在出口管制或加稅議題而增強拉貨力道，台積電先前於法說會未多做說明，僅提到中國大陸客戶比重上升，主要是高速運算（HPC）應用。就美方出口管制議題，台積電管理層2023年期間在法說會已多次提到，會在遵守所有規則和法規下，為所有客戶服務。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，如果台積電出貨給大陸，對於營收及毛利率會有很大幫助，但他也憂心「美國爸爸應該會很有意見吧？」

其他人則留言「我是覺得內資大戶出不了貨應該更急」、「主力急了，大陸才佔多少？騙人買喔」、「這篇超急，大戶怕自己的GG沒人接手，開始亂報利多了」、「急了，超急訂單」、「tsm都跌成這樣了，可以不要放利多出貨了嗎」、「急拉貨，大戶你也先把GG拉高我們一起跑」、「內資急了是不是阿，怎麼一天好幾篇出貨文」。

還有人說「AI行情早結束了，1080降成720都可能」、「騙的太拙劣」、「大概外資超急著出貨吧，等著禮拜五跌爛」、「來了急著出貨開始掰新聞」、「台積可以接大陸大單？美國同意？」、「航運上個月也是走這模式」、「真的出貨文了」、「急死了，看到美股大跌拼命也要掰出一篇利多文」。

PTT 半導體 台積電 美股 陸客

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