不怕跌！他喊話「抱著不賣就沒賠」 網酸：停損才不會大賠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股23日開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。 聯合報系資料照
台股23日開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。 聯合報系資料照

台股歷經數天的震盪，23日終於回漲，開盤指數為22,514.75點，上漲257.76點，早盤漲近400點，高點來到22,649.64點。網友為了自我安慰，直呼「默念抱著不賣就沒賠，有本就繼續加碼」，但也有人說「停損是為了不要大賠，少掉大賠，有大賺、小賺、小賠這些才能達成財富增長」。

台股22日盤中曾下滑至22,130.88點，一度跌破季線，終場以22,256.99點收盤，統計4個交易日大跌1,740.26點；若是從高點指數計算，7個交易日則是下跌2,133.04點，台積電大跌拖累大盤指數重挫。

台股23日則是出現跌深反彈的表現，早盤以22,514.75點開出，上漲257.76點，指數一度拉升至22,771.05點，上漲514.06點。

一名網友PTT發文表示，「請大家跟我默念：抱著不賣就沒賠、抱著不賣就沒賠、抱著不賣就沒賠，抱好抱滿，有本繼續加碼」。

其他人卻留言「股市要學習停損賣出」、「太好了，韭菜不跑就會一直跌」、「如果買的是市值型ETF還真沒差，買的是個股的話，差滴，宏達電1000，陽明200，繼續慢慢抱吧」、「不要抱到會下市的就好了」、「今天不賣明天會不會更低，今天賣了明天跌再接回來是不是就算賺了」、「台積電、鴻海如果真的跌到再起不來，那我也認了吧，台灣也差不多了」、「我親戚抱著宏達電也是這樣催眠自己」。

不過也有人說「我媽以前有買過10張50的台積電，買完跌到40幾，後來漲到60就趕快賣了，我還真希望他抱久一點」。

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