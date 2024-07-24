想靠房貸1千萬存股！他曝3年投資計畫 過來人籲全買美債

有網友想靠房貸理財，他打算透過房屋貸款1000萬元，預期第一年將貸款投入美債、市值型ETF以賺價差；考慮到降息時程，第二年將美債賣掉改買高股息ETF；第四年開始償還本金，因此賣掉市值型ETF，全換高股息ETF，目標不使用到原本的存款。不少人支持他的做法，有過來人曝「我是增貸歐印美債，債息完全可以負擔房貸」。

一名40歲的網友在PTT發文表示，他近日已還完房貸，又聽說可以透過房貸存股理財，因此他打算利用房屋貸款1000萬元，利率2.2%、寬限期3年、貸款30年，3年後可還清不會產生違約金。

他規劃第一年以賺價差為目標，因為只需歸還利息，金額較少，因此會將多數資金投入美債、市值型ETF，其中美債一次買齊，市值型ETF分一年買齊。考慮到今年下半年有望降息，因此明年第二年降息已有一段時間，他想賣掉美債改買高股息ETF。第四年開始償還本金，因此賣掉市值型ETF，全換高股息ETF，目標不使用到原本的存款。

他提前想到兩大風險，包括第一，若台股現在是歷史高點，一次投這麼多風險太大，分批貸款是否可行。第二若特殊事件，如疫情，戰爭，金融海嘯等，造成腰斬，停損的話付房貸又會動用到本薪。

其他人則留言「你借理財型額度比較好，動用才有利息，一開始只有開辦費跟地政設定費用支出」、「借就對了，晚了銀行就不借了，因為會被借光」、「現在這點位用理財型比較好，雖然利率比較高，做好最壞的打算」、「你現在要進就定期定額，不然再摔你會哭」、「你要先看看，你是不是會因為漲跌嚴重影響你心情的人，如果是請用閒錢」。

還有人說「長期看漲就是歐印賺最多，分批就越多批越穩，怕遇到腰斬就是要留一部分現金」、「全債，除非你的收入足夠在回檔時能繳增貸款項」、「留3成回檔加碼、回馬槍、川投顧收保護費,有保命錢在手就行」、「我這樣做兩年多了，本多一點，才不會整天賣a 買b，現在穩的買美債跟營建，同學會標的很多」。