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雲豹能源逆勢跌停！網示警「1關鍵」股價繼續走跌

聯合新聞網／ 綜合報導
雲豹能源股價表現亮眼。圖為雲豹能源旗下儲能案場。圖/雲豹能源提供
雲豹能源股價表現亮眼。圖為雲豹能源旗下儲能案場。圖/雲豹能源提供

台股23日盤中反彈大漲超過400點，先前一路飆漲的雲豹能源（6869）盤中摜跌停，不過在22日台股大跌時強鎖漲停，與大盤走勢不同。PTT網友討論「有滿滿的台灣價值展現了」，有人表示「能源相關產業都會持續成長，要長期投資而非炒短，把投機仔甩下車最好」，但也有人提醒，即將除息價格很可能繼續走跌。

綠能股之前為資金買盤焦點，因輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，並和雲豹能源、泓德能源-創洽詢綠電採購，加上 Google 在台推動1GW太陽能建置案，支援其在台用電需求，都讓綠能股受到青睞。雲豹能源自6/20起漲，至今波段漲幅已超過1倍，同樣時間內天方能源也飆漲，漲幅達184%。

一名網友在PTT發文表示，台股經歷連續幾天的下跌，雲豹能源卻「吃了不知道多少根的漲停」，他好奇，「今天終於有滿滿的台灣價值展現了，大家對未來是看漲還看跌呢？」

其他人留言「未來股王你敢嘴」、「這是一家好公司，你願意抱就不會在乎他貴，但是做短線不行」、「台灣神獸，你覺得會倒？」、「要除息了，當然看跌」、「今天是來接你上車的，不要錯過了」、「阿豹跌停就是買」、「哪一檔飆股沒有跌停過？華城、合一、貨櫃三雄」、「雲豹現在只是把投機仔甩下車而已，本益比還比森崴低」、「200以下大力撿啊，300就再看看吧」、「綠能大家不能不買，跌停就是上車的時候」。

雲豹能源發言人張建偉先前也表示，淨零碳排趨勢讓各家企業都需要採購綠電，但台灣無論是太陽能、風力、水力的綠電量都不能滿足企業需求，因此綠電供應是賣方市場，呈供不應求狀態。

NVIDIA PTT 台灣價值 台股 雲豹能源

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