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又見韭菜翻車現場！她986元入手台積電「當沖沒錢交割」 哀號求拉抬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友986元入手台積電想要「當沖賺價差」卻沒錢交割。中央社
一名女網友986元入手台積電想要「當沖賺價差」卻沒錢交割。中央社

台積電股價近期跌至千元以下，短短4天就跌掉116元市值蒸發3兆，不過仍有網友趁這時候進場接手，結果買在986元之後股價持續重挫讓她沒錢交割，於是上網急求好心人幫忙拉抬股價至990就好，慘痛經歷讓不少人看了直搖頭說「沒屁股吃什麼瀉藥」。

女網友近日在網路論壇Dcard股票板以「台積電沒錢交割怎麼辦？」為題發文求救說，以為台積電會開低收平盤左右，「所以就在986買了一張，結果現在跌到不行沒錢交割只能當沖掉了嗎？可是要賠好多錢，我該怎麼辦，誰能幫忙拉一下到990就好，我真的好害怕」。

由於擔心被誤認為是開玩笑，原po還將對帳單大方貼出來證明，不少人看了紛紛在文章底下留言吐槽她說「沒錢還敢玩當沖」、「少女股神-1」、「妳這個幫一下至少要上億的資金，看誰願意幫妳這個『小』忙」。

有人質疑原po敢這樣下單「不就代表有充足的交割款，現在上來討拍做什麼？」、「當初會買986，就是有把握98.6萬交割，後來股價繼續跌，跟有沒有錢交割沒關係才對」，但有其他人解釋「原po應該本來就是想當沖一把賺價差，只是翻車了」。

「我就知道這波一定有傻子賭徒想當沖，然後錢拿不出來」、「她就只是投機想抄底沖一下賺價差，其實中間一度有漲到990可以讓她跑，但是她想賺更多沒跑掉，終究還是因為太貪了」、「怎那麼多股市小白還敢來投資當沖，連外資空單水位都不知道，勸學生不要隨便亂操作，乖乖買ETF就好」。

此外，有網友特別提醒她違約交割的嚴重性，「趕快先去借錢吧，違約交割對妳的聯徵信用很傷」。而且如果客戶真的違約交割，也會害慘證券公司及營業員，金管會會記得這個證券商有違約紀錄並要求風控改善，券商也會將違約的客戶列為高風險並通報同業。

2330台積電 台股

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