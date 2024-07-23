黑手何時護盤？網猜：今年都不會 但「這時機後」可能進場

台股22日收在22,256.99點，大跌612.27點。臺灣證券交易所表示，將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。PTT網友討論「大盤跌到哪裡黑手會進來護盤？」其他人則認為「今年都不會」，有人推估「大概要萬六才會護盤」。

證交所強調，觀察臺灣國內情勢，國發會景氣燈號4月及5月皆為黃紅燈，臺灣產業景氣持續回溫；各主要預測機構認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示我國總體經濟層面表現亦佳。6月全體上市公司營收總計3兆3,981億元，較2023年同期成長11.83%，另累計營收總計19兆2,097億元，較2023年同期成長10.43%，展現我國上市公司營運韌性。

一名網友在PTT發文詢問「這次大盤跌到哪裡黑手會進來護盤？」他表示，本以為要等美國大選結束台股才會出現波動，想不到從美國前總統川普遭槍擊後，緊接著又發生美國總統退選，導致股市立刻風雲變色，大盤從兩週前的24390到目前已經回測快2000點了，令他好奇黑手進場護盤時機。

其他人留言「八大一直都在」、「八大不是一直買台積電嗎」、「半個月殺2000都不救」、「其實黑手也沒錢了」、「黑手都買完了，沒籌碼」、「這次大概要萬六才會護盤」、「子彈都打完了，任小兒宰割」、「兩萬護盤？好好笑」、「這幾天不一直護2330？」、「長老都買幾百億了」、「還早」、「選縣市長前吧」、「小跌10％就要救？是不是有人覺得股票穩賺不賠？」、「10％都不到，還好吧？上半年賺的40、50％都還有剩不是？」