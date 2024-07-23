台股重挫2千點就斷頭？網看下滑速度狂搖頭 籲做1事會贏

受到資安危機及美國總統大選影響，22日臺灣發行量加權股價指數收盤指數22,256.99點，下跌612.27點，跌幅為2.68%，成交值約為5,500.73億元。PTT網友討論，大盤重挫「不可能跌2000點就斷頭吧？」其他人則坦言「斷頭不是這個下滑速度」，建議繼續加碼攤平成本，就能等到勝利的一天。

台股22日收在22,256.99點，大跌612.27點，台積電（2330）收在939元，下跌31元，跌幅3.19%，短短4個交易日就跌掉116元，市值蒸發3兆元，降至24兆3,516億元。

一名網友在PTT發文表示，大盤一路從24400點下殺，已經下跌2000點左右，網上很多人說「融資質押的人要斷頭了」，但他觀察身邊的人都是從萬七、萬八開始進場，最晚也是兩萬就信貸買進，因此他好奇「這波才跌到22400，不太可能有人斷頭的吧？」

其他人留言「年初買的根本無感，有種再跌2000點啊」、「那就再繼續殺殺到斷頭為止啊，我看要到7000億的交易量」、「現在就是凌遲，讓你腳麻」、「想太多，多軍勇得很，沒頭還是能戰鬥」、「2022年那波緩跌磨死你，結果大家還不是好好的」、「前幾次都是直接一根，大家都學會，拉回就是歐印，睡飽數錢，這次就是慢慢磨」、「會畢業的一兩千點就會畢業」、「要大量斷頭至少要破一萬八或一萬六」。

還有人說「想太多，敢玩那麼偏激的頂多不到一千人，而且本業都不錯，才敢這樣玩」、「沒跌破2萬很難有人斷頭」、「這裡加碼質押就有可能」、「本多終剩，跌下來是讓你加碼的」、「我也覺得會再跌到萬8，到時再加碼」、「別人我不知道，我自己是已經斷了」、「等萬8再重新布局」、「沒有回到8000都是賺」、「殺到萬八讓市場告訴你什麼叫生命週期白忙法」、「大場面快來，讓這些借錢買股票的人知道痛」。