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有錢人現在怎麼配置股債？ 億級大戶：大震盪可能會成為日常
摘要
台股由高科技股引領的漲勢蔓延至金融與營建股，推升股市到高點，接下來需提高風險意識，調整股債比例為股減債增。
今年以來，國內外股市表現強勁早已不是新聞，但越接近美國聯準會（FED）宣布降息的時刻，市場上的樂觀情緒更為明顯。我依據以往的經驗值來看，並非所有的個股都會出現整理或技術性拉回，但大盤指數顯然是累積了許多需要適度修正的空間，而修正發生的可能性越來越高。
台股這波由高科技股點燃的火苗逐漸延燒，擴及到金融股與營建股也輪漲一番，接下來要注意的是供需何時失控。
不過現在有另一個變數，這幾年從壽險保單轉移到股市的資金前仆後繼，恐怕才是股市猛漲不停的主因。因為國內游離資金充沛，加上從海外匯回台灣的資金，少了以往的壽險保單，目前沒有適當的固定收益商品可以吸納。
現在大眾錯認ETF是穩定配息的商品，以為ETF有報酬穩健且保證獲利，但其實股市與債券的風險係數是截然不同的。這股熱潮造就了幾檔規模上千億元的ETF，並非全部是好事，當股市陷入修正或大震盪時，從ETF來的波動恐怕更助漲或助跌市場，這是需要注意的。
房市也要注意，房價不可能一直上漲，甚至幾年後當市場供過於求時，會有反轉的情況。有許多年輕人靠開著大槓桿買下預售屋或新成屋，若薪資成長沒有跟上，就可能出現入不敷出的慘況。
增加股債、減持股票
股市盛宴尚未結束，但股債比例有需要「股減、債增」，提高風險意識。從短期來看，接下來出現的大震盪可能會成為日常，心態要更沉穩。
長期而言，還是老話一句「不行動永遠看別人吃香喝辣」。定期定額仍是更穩健的做法，對於沒時間研究投資的一般人而言是個好方法。
再提醒一遍，目前股市是相對高點，利率快要到頂了，債券應是進可攻退可守的商品，投資組合別忘記納入。
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
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