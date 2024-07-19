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230萬All in台積電「蒸發23萬」急問怎解套？網：天上掉下的禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電19日開低走低，最後一爆出8,238張賣單，再拉低股價，終場收在當日最低的970元。路透
台積電19日開低走低，最後一爆出8,238張賣單，再拉低股價，終場收在當日最低的970元。路透

台積電（2330）股價日前破千，一度站上1080元，不過近期因美國選舉消息影響全球股市，台股連三個交易日走跌，台積電今（19）日也跌到970元。有網友先前將全部存款230萬All in台積電，如今下跌10%，急喊「股市賠23萬了怎麼辦？」

一位網友在PTT八卦板發文，貼出他的即時損益，表示之前衝動把全部存款230萬買台積電，未料股價跌破1000元，如今報酬率已-10.27%，損失22萬8,936元，令他崩潰大嘆「23萬蒸發了！」原PO表示目前想到的方法只有放著，「希望到我死前有機會解套，大家還有其他方法嗎？有沒有該怎麼辦的八卦？」

貼文一出，鄉民紛紛留言「你是不是全買在1000元以上…」、「當成做功德」、「外資都跑光了你還不跑嗎」、「我的買房頭期款，變成車子頭期款了」、「快停損，川普會送你下地獄」。

不過也有網友樂觀看待「大概半年解套，先忍忍」、「放一年以上，你會笑出來」、「沒打算放10年，你就根本不該持有啊」、「一張不賣奇蹟自來」、「時間會解決一切」、「攤平啊，台積電上看1500元」、「只要不賣就不算賠」、「-50%再出來講話」、「加碼攤平，本多終勝」、「放著，然後存錢，等再更低的時候，攤看看」、「1000元以下的台積電是上天掉下來的禮物」。

台積電 台股 川普

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