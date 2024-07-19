元大證質押利率升！網曝因「被金管會盯上」：這數字以上就太貴

元大證券公佈最新質押活動，利率從2.6%提升至3.5%，網友好奇「還值得借嗎？」網友猜測，恐怕是因為被金管會盯上，才會調整利率，有人直言「3%以上可以直接pass了，沒意義，比信貸還貴」。

美國晶片股17日狂瀉，拖累台股18日表現，加權指數終場下跌371.35點，收在23398.47點，連2黑，失守月線23459點，成交值新台幣5793.36億元。

一名網友在PTT分享元大證券最新質押活動，利率從2.6%提升至3.5%，他問，「超過3.25%還值得借嗎？撥款跟質押app就可操作，還滿方便的」。

其他人則留言「就故意的啊，金管會在盯了」、「3%以上可以直接pass了，沒意義」、「金管會99%在盯了，針對股票的緊縮，現在很大筆的資金是質押在撐，短期承壓很重」、「不是才剛提高過嗎？不到一個月」、「現在質押歐印，一個月後你會感謝自己」、「3.25要年化投報率13%才划算，根本吸血」。

還有人留言「13%都有人借了，3%算什麼」、「超過3%沒興趣了」、「這種利率就漲來嚇死這兩個月才開始操作的」、「3%以上別借了，除非自認自己是高手」、「超貴，根本搶錢」、「套利空間太小了」、「準備要還了，升太多了！等綠燈再來借了」、「金管會喝咖啡，台灣其實就是有在管」。