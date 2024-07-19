快訊

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

「臥虎藏龍」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元大證質押利率升！網曝因「被金管會盯上」：這數字以上就太貴

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期表現不錯。圖／本報資料照片
台股近期表現不錯。圖／本報資料照片

元大證券公佈最新質押活動，利率從2.6%提升至3.5%，網友好奇「還值得借嗎？」網友猜測，恐怕是因為被金管會盯上，才會調整利率，有人直言「3%以上可以直接pass了，沒意義，比信貸還貴」。

美國晶片股17日狂瀉，拖累台股18日表現，加權指數終場下跌371.35點，收在23398.47點，連2黑，失守月線23459點，成交值新台幣5793.36億元。

一名網友PTT分享元大證券最新質押活動，利率從2.6%提升至3.5%，他問，「超過3.25%還值得借嗎？撥款跟質押app就可操作，還滿方便的」。

其他人則留言「就故意的啊，金管會在盯了」、「3%以上可以直接pass了，沒意義」、「金管會99%在盯了，針對股票的緊縮，現在很大筆的資金是質押在撐，短期承壓很重」、「不是才剛提高過嗎？不到一個月」、「現在質押歐印，一個月後你會感謝自己」、「3.25要年化投報率13%才划算，根本吸血」。

還有人留言「13%都有人借了，3%算什麼」、「超過3%沒興趣了」、「這種利率就漲來嚇死這兩個月才開始操作的」、「3%以上別借了，除非自認自己是高手」、「超貴，根本搶錢」、「套利空間太小了」、「準備要還了，升太多了！等綠燈再來借了」、「金管會喝咖啡，台灣其實就是有在管」。

PTT 台股 金管會

延伸閱讀

買1080元的台積電（2330）…今跌破千領股息只需套牢6年！ 肥羊：堅持只碰金融股

不知台積電（2330）會跌到哪…期貨空單4.3萬口！ 狄驤「紀律」：高減碼、逢低建持股

台積電（2330）跌破千元該砍或貪婪加碼？ 專家「三條路」：等法說會完再決定

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

相關新聞

元大證質押利率升！網曝因「被金管會盯上」：這數字以上就太貴

元大證券公佈最新質押活動，利率從2.6%提升至3.5%，網友好奇「還值得借嗎？」網友猜測，恐怕是因為被金管會盯上，才會調整利率，有人直言「3%以上可以直接pass了，沒意義，比信貸還貴」。

台積電（2330）法說會營收年增24-26％…股價穩了？ 網卻喊：利多出盡

台積電（2330）舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，預計70-80%投入於先進製程（N3／N2製程），10-20%於特殊製程，剩下10%用於先進封裝、測試及光罩。PTT網友驚喜直呼「噴！」但也有人擔心股價已提前反應，可能還會持續下跌。

18歲股市小白拿緊急預備金買006208 網讚：還沒用到的錢放「這帳戶」還可多零錢

台股ETF熱潮持續，不少股民看好未來趨勢也紛紛加碼，甚至吸引股市小白跟著開戶申購。一名18歲網友表示自己預計將…

跟著股市大佬一定賺？切老「首重投資思考」：資金不夠、盲目跟買會完蛋

如果你希望自己的績效跟投資大師一樣好，最糟糕的想法是他買了哪一支股票，你就跟著無腦買進。結果常常是他停損或止盈賣掉了，你還搞不清楚發生了什麼事，傻傻地待在原處；或跟著買了，發現股價發展不如預期，根本沒啥斬獲甚至還賠了錢。

知名券商營業員帶客戶暗中操盤違法？他跟著存股「今年整個爆發到措手不及」

近來台股投資熱吸引不少人進入股市操作，有網友透露某知名券商營業員直接跟民眾講自己在操盤的股票，令他質疑這種方式不是會…

股神是我爸！他曬「報酬率183%明細」網全跪：特斯拉買入就飆漲

投資股市是門學問，網友大讚「我的股神是我爸」，他貼出他爸爸的投資明細，其中TECL報酬率高達183%，其餘多檔持股的報酬率也都很高。他表示，他爸爸靠投資養大小孩，一直以來都主攻美股，成長空間也更高，期許自己也能如爸爸一樣，在投資上能有所斬獲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。