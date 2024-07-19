台積電（2330）法說會營收年增24-26％…股價穩了？ 網卻喊：利多出盡

如果你希望自己的績效跟投資大師一樣好，最糟糕的想法是他買了哪一支股票，你就跟著無腦買進。結果常常是他停損或止盈賣掉了，你還搞不清楚發生了什麼事，傻傻地待在原處；或跟著買了，發現股價發展不如預期，根本沒啥斬獲甚至還賠了錢。

2024-07-18 13:08