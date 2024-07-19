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台積電（2330）法說會營收年增24-26％…股價穩了？ 網卻喊：利多出盡

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。（歐新社）
台積電。（歐新社）

台積電（2330）舉行2Q24法說會，由於AI相關需求持續強勁，台積電上修2024年資本支出金額至300-320億美元，預計70-80%投入於先進製程（N3／N2製程），10-20%於特殊製程，剩下10%用於先進封裝、測試及光罩。PTT網友驚喜直呼「噴！」但也有人擔心股價已提前反應，可能還會持續下跌。

台積電2Q24營收、毛利率優於預期，3Q24營收展望符合預期、毛利率展望優於預期，並上修2024年美元營收至年增24-26%。

一名網友在PTT轉貼新聞，其他人紛紛留言「外資不意外，晚上賣賣賣」、「噴了」、「好強，要救世界了嗎」、「毛利優於預期，噴」、「40趴好猛」、「明天一根」、「噴噴噴噴噴噴噴噴噴」、「高於預期，噴爛」、「沒有對手的企業，本益比應該要比照IP股才對，現在都是便宜價，委屈了，趕快買買買」。

但有人說「已反應了，繼續下探」、「市場下修本益比，營收再好也沒救」、「這應該比很多人預期的少了」、「利多出盡」、「外資：優於預期？好的加空」、「明天一根下去的」、「沒驚喜，明天死魚盤」、「爛死，明天全力做空」、「得看市場買不買單」、「符合預期，下去吧」、「現在是賺越多越慘，給人藉口搞你」、「不好不壞，看川皇臉色吃穿」、「台股只漲爛的」。

利多出盡：當利多消息不斷湧現時，股價隨著預期心理而大幅的反應後，即使再有利多的消息，也不再會刺激股價上揚。

PTT 台積電 台股 外資

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