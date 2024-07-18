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18歲股市小白拿緊急預備金買006208 網讚：還沒用到的錢放「這帳戶」多一些小零錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名股市小白拿緊急預備金投入ETF，並表示自己十年內都不會賣掉。聯合報系資料照
一名股市小白拿緊急預備金投入ETF，並表示自己十年內都不會賣掉。聯合報系資料照

台股ETF熱潮持續，不少股民看好未來趨勢也紛紛加碼，甚至吸引股市小白跟著開戶申購。一名18歲網友表示自己預計將「10萬緊急預備金」中的5萬元拿來投資ETF，而且近十年內都不打算賣掉，他請教廣大的網友們這樣的做法是否可行？

該名網友在Dcard發文表示，郵局帳戶裡存有10萬緊急預備金，他打算把其中的5萬拿來投資ETF，預計使用國泰證券每月定期定額3000元買006208（富邦台灣采吉50基金）。

他說這樣定期定額扣款下來，5萬元大概可以扣16個月，但未來他寒暑假還是會打工，因此不用擔心沒有餘裕投資，現階段只有大一會動用到這5萬元的金額，另外他也提到，近10年應該都不會賣掉這檔ETF。

但底下有網友留言不贊成他這樣的做法，勸他應該要一次投入比分批進場績效好，「長期大盤向上，越晚買進越虧」、「一次All in勝率高，但前提是要扛得住波動，尤其股市小白很容易因為一點輕微的市場波動就抱不住擔心是不是要賣了」。

不過也有人認為他這樣的方式可行，「現在算是高點吧，盡量先使用定期定額，如果有回檔的時候，可以加碼多一點的金額買」、「定期定額的話，錢分次匯入交割帳戶就好，剩下還沒有用到的放在高利率數位活存帳戶，還可以加減多一些小零錢」、「一次心理壓力太大，分批感覺比較適合」。

另也有人建議原po緊急預備金還是要留，「最好抓3～6個月，或依個人情況而定，投資用閒錢就好，不然對於小白來說會更容易心態不平衡而抱不住」。

006208富邦台50

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