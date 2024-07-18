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跟著股市大佬一定賺？切老「首重投資思考」：資金不夠、盲目跟買會完蛋

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

如果你希望自己的績效跟投資大師一樣好，最糟糕的想法是他買了哪一支股票，你就跟著無腦買進。

結果常常是他停損或止盈賣掉了，你還搞不清楚發生了什麼事，傻傻地待在原處；或跟著買了，發現股價發展不如預期，根本沒啥斬獲甚至還賠了錢。

再聰明一點的投資人會嘗試瞭解投資大師的整個投資組合，從他的投資組合中挑選幾支主要股票，試著更完整地拷貝他的投資績效。

但常常因為你資金沒投資大師那麼充沛，或過度主觀地做了不佳的配置，導致成果也不如預期。

而最聰明的投資人，會試著瞭解大師的整個思考脈絡，瞭解他的投資體系是如何運作的，為什麼會挑選這些股票，從投資大師的思考中學習，最終能靈活運用大師的投資哲學，進而建構出屬於自己的投資組合。

「投資思考」要優先於「投資組合」，而「投資組合」又要優先於「個股的選擇」。

在投資的世界裡，學習釣魚比直接領走免費的魚對你的投資生涯更有幫助。

◎本文內容已獲切老滾雪球授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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