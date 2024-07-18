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知名券商營業員帶客戶暗中操盤違法？他跟著存股「今年整個爆發到措手不及」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇券商私下帶客戶操盤是否有違法？聯合報系資料照片
有網友好奇券商私下帶客戶操盤是否有違法？聯合報系資料照片

近來台股投資熱吸引不少人進入股市操作，有網友透露某知名券商營業員直接跟民眾講自己在操盤的股票，令他質疑這種方式不是會被公司禁止嗎，為何還可以這樣光明正大公開呢？

一名網友在Dcard論壇以「券商營業員透露自己買的股票是常態？」為題發文表示，跟很久沒聯絡的學長見面，得知對方在某知名券商當營業員，於是開玩笑問「現在在投資哪支股票呀」，結果對方竟然很認真地分享正在操盤的股票。

他問學長「券商營業員不是不能透露投資的股票嗎？」對方卻回說「其實這個在業界都是常態啦，幾乎半數以上的營業員都會帶自己客戶暗中操盤」。

聽完學長的解釋之後，原po仍舊不解，於是上網發文問大家，「這是真的嗎？還是因為最近大盤很熱才開始有的新現象！」

文章一出，底下有人留言說，「沒差吧，又不是內線交易」、「都能花錢買消息了，這算什麼，漲到多少該跑都可以知道」、「是營業員又不是什麼投行、交易員，你以為會影響到什麼市場生態嗎？」

「營業員會有自己建議的標的，我跟親友都遇過，但是那績效其實很可笑，如果他真的那麼厲害他不會在那當營業員」、「營業員也會自己偷偷看分析並跟他服務的客戶推薦當下的市場走勢」、「我券商推薦我營建股做存股，我就跟著做了好幾年，今年整個爆發到措手不及」，然而也有人說券商營業員通常不會建議客戶買哪一檔，僅會提供「投顧的研究報告」。

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