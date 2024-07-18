股神是我爸！他曬「報酬率183%明細」網全跪：特斯拉買入就飆漲

投資股市是門學問，網友大讚「我的股神是我爸」，他貼出他爸爸的投資明細，其中TECL報酬率高達183%，其餘多檔持股的報酬率也都很高。他表示，他爸爸靠投資養大小孩，一直以來都主攻美股，成長空間也更高，期許自己也能如爸爸一樣，在投資上能有所斬獲。

台積電（2330）17日下跌逾2%，收1,030元，跌破十日線，台股今上攻無力，收在23,769.82點，下跌227.43點，跌幅0.95%，成交量5,423.64億元，三大法人賣超418.89億元。

一名網友在PTT發文表示，他剛開始投資股票三個月，經常與爸爸請教投資觀念，他曬出爸爸的投資明細，各檔報酬率分別為AVGO -1.54%、GBTC 11.66%、META 15.37%、NVDA 57.98%、TECL 183.04%、TSLA 50.86%。

該網友說明，他爸爸近期入手AVGO；GBTC在前陣子比特幣跌到54000時入手；META之前已賺6成，近日又買進；TECL在去年暑假入手；TSLA在上個月上漲前入手，他大讚「在股市翻滾二十幾年的老手就是不一樣，我目前體驗過最多的漲幅只有5%」。

該網友表示，「我出生的時候，為了可以顧家，我爸把他的公司賣掉，選擇全職投資，小時候他都會每天為了看美股半夜才睡覺，而一直以來他都主力放在美股，因為成長空間更高，資訊更透明，他認為要玩就去最大的市場玩」。

該網友表示，他爸爸在特斯拉股價兩位數時就投資，疫情期間遭遇股市大跌，但他依然安然度過，如今爸爸不需每天看盤，投資不是為了賺錢，只是一份樂趣，他期許未來也跟爸爸一樣厲害。

其他人則留言「能靠全職操盤養家確實是股神等級」、「這個有厲害，股海翻滾了20幾年，至少經歷了2-3個大股災，還可以全身而退，甚至養家」、「建議把資金投在爸爸身上」、「提醒爸爸買一點AAPL也不錯」、「54000 會買入比特幣在幣圈也是神的等級了，精準抄底」。